«جوجل» تتيح «جيمني كانفاس» إلى جميع مستخدمي محرك البحث

وسعت «جوجل» نطاق الوصول إلى أداة «كانفاس» الموجودة في نموذج الذكاء الاصطناعي «جيمني» لتكون متاحة لجميع مستخدمي محرك بحث «جوجل» وضع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية، وذلك بعد إطلاقها لأول مرة ضمن تجارب مختبرات «جوجل» في العام الماضي.

وتم تصميم أداة «كانفاس» في وضع الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تنظيم وتخطيط مشاريعهم أو التعمق في البحث.

وأوضحت الشركة، في منشور على مدونتها، أن الخاصية تدعم الآن إمكانية كتابة مسودات المستندات أو إنشاء أدوات مخصصة ضمن محرك بحث «جوجل».

وكانت «جوجل» قد اقترحت سابقاً استخدام «كانفاس» لأداء مهام مثل إنشاء دليل دراسي من خلال تحميل ملاحظات المحاضرات ومصادر أخرى؛ كما يمكن للخاصية إنجاز مهام أخرى، مثل تحويل تقرير بحثي إلى صفحة ويب أو اختبار أو ملخص صوتي، وهو ما يتداخل جزئيا مع أداة البحث «نوت بوك إل.إم» من «جوجل».

يمكن للمستخدمين وصف أي فكرة لأداة «كانفاس» ومشاهدة عملية توليد الكود لتحويل تلك الفكرة إلى تطبيق أو لعبة قابلة للمشاركة، كما يمكن استخدام الأداة لتحسين مسودات الكتابة الإبداعية والحصول على تعليقات على المشاريع.

يذكر أن أداة «كانفاس» متاحة بالفعل في نموذج الذكاء الاصطناعي جيمني التابع لشركة «جوجل»، حيث يستطيع مشتركو «جوجل أيه آي برو» و«جوجل أيه آي ألتر»ا الوصول إلى أحدث إصدارات جيمني 3، بالإضافة إلى نافذة سياق أوسع تضم مليون رمزاً مميزاً للمشاريع البرمجية الأكثر تعقيداً. سيتعرف المزيد من المستخدمين على «كانفاس» الآن بعد أن أصبح متاحاً لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة عبر محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من «جوجل» والمعروفة باسم وضع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أولئك الذين لم يجربوا إمكانيات «جيميني» حتى الآن.

هذه إحدى خصائص «جوجل» في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث يمنحها نطاق بحث جوجل القدرة على عرض منتجاتها أمام مليارات المستخدمين.

ولاستخدام «كانفاس»، يختار المستخدمون خيار «كانفاس» الجديد من قائمة الأدوات (+) أثناء وجودهم في وضع الذكاء الاصطناعي، ثم يصفون ما يريدون إنشاءه. سيؤدي هذا إلى فتح لوحة جانبية في «كانفاس»، حيث يمكن للمستخدمين جمع المعلومات من الويب ومخطط المعرفة من «جوجل». وعند إنشاء نموذج أولي أو تطبيق، يمكن للمستخدمين اختبار الوظائف، وعرض الكود البرمجي، وتحسين أداء التطبيق من خلال الدردشة مع «جيميني».