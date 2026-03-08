«إنفيديا» لـ «الاتحاد»: الإمارات وجهة مثالية لتطوير البنية الضخمة للذكاء الاصطناعي

يوسف العربي (أبوظبي)

أصبحت الإمارات وجهة مثالية لتطوير البنية التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعي، حيث انتقلت الدولة من مرحلة تبني الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة تطويره وبنائه بعد أن باتت البيانات والحوسبة ركيزة أساسية واستراتيجية للبنية التحتية الوطنية، حسب شركة «إنفيديا».

وقال مارك هاميلتون نائب الرئيس لهندسة حلول البرمجيات في الشركة في حوار خاص مع «الاتحاد» إن سحابات الذكاء الاصطناعي السيادي، مثل نظام «Aleria» المدعوم بتقنية «إنفيديا» ونظام «أوركل - إنفيديا» في إمارة أبوظبي، تسمح بالاحتفاظ بالبيانات الحساسة والنماذج وعمليات الاستدلال داخل حدود الدولة، مع الاستفادة في الوقت ذاته من أحدث منصات الحوسبة المُسرّعة.

وأوضح أن هذه المنظومة تمنح الإمارات القدرة على السيطرة على الهوية واللغة ونماذج البنية التحتية الحيوية، إلى جانب بناء مصانع ذكاء اصطناعي قادرة باستمرار على توفير إمكانيات جديدة للجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال إن الإمارات تمتلك فائضاً من الطاقة منخفضة التكلفة، إلى جانب بنية تحتية مستقرة لشبكة الكهرباء، ومع تزايد اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الطاقة، تعزز هذه الميزة مكانة الإمارات كوجهة مثالية لتطوير البنية التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعي.

آفاق التعاون

وبالنسبة إلى فرص التعاون بين «إنفيديا» ودولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، قال هاميلتون، إن التعاون مع دولة الإمارات يشمل جميع جوانب الذكاء الاصطناعي، بدءاً من مصانع الذكاء الاصطناعي السيادي والمنصات السحابية الوطنية، وصولاً إلى البحوث المشتركة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي الفيزيائي.

وأضاف: تُظهر شراكتنا مع كل من «Aleria» لبناء بنية تحتية سيادية، ومع معهد الابتكار التكنولوجي لتطوير مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي والروبوتات في أبوظبي، كيف يُمكننا تطوير التوائم الرقمية والروبوتات الشبيهة بالبشر والنماذج المتخصصة القائمة على البيانات الإماراتية وأولوياتها.

وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في تعزيز هذه الجهود لتتمكن المؤسسات الإماراتية من تشغيل منصات الذكاء الاصطناعي الإقليمية، باستخدام بنية «إنفيديا» التحتية للذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي، مع دمج الحوكمة المحلية وتنمية المواهب والابتكار.

تحقيق الإيرادات

وأكد هاميلتون: تُعيد مصانع الذكاء الاصطناعي تعريف البنية التحتية للحوسبة لتصبح مرافق إنتاجية لتصنيع رموز الذكاء تحقق إيرادات، وتُنتج الذكاء والمعرفة من خلال تحويل البيانات إلى مُخرجات قيّمة، سواء كانت رموزاً أو توقعات أو صوراً أو بروتينات أو غيرها.

وأوضح أن الشركات الناشئة المحلية ستستفيد من إمكانية الوصول إلى حوسبة عالية الجودة دون الحاجة لبناء مرافق مُكلفة، مما يسمح بتدريب النماذج الأساسية وتطوير الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، بالإضافة إلى تسريع الوقت المطلوب لطرح المنتجات في السوق من سنوات إلى أشهر، وتحويل المنطقة من مستهلك للتكنولوجيا إلى مُصدّر للذكاء والمعرفة.

مستقبل القطاع

وحول دور «إنفيديا» في إعادة تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، قال هاميلتون: تعمل الشركة على بناء البنية التحتية الذكية التي تقود ثورة الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الحواسيب الفائقة المزودة بوحدات معالجة الرسومات التي تحوّل الطاقة إلى رموز رقمية، وصولاً إلى منصات البرمجيات التي تُمكّن القوى العاملة الرقمية.

وأضاف: أصبحت البنية التحتية للحوسبة ركيزة أساسية مثل الكهرباء والإنترنت، وجزءاً من كل صناعة وشركة ونشاط بشري على مستوى العالم، ومع التحوّل الجذري الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في طرق الحوسبة، تُسهم «إنفيديا» في تمكين هذا التحوّل على جميع المستويات، بدءًا من النماذج الأساسية والذكاء الاصطناعي الفيزيائي وصولًا إلى الاكتشافات العلمية.

واستكمل: تعمل «إنفيديا» على بناء مصانع ذكاء اصطناعي متكاملة، بحيث يدمج هذا النهج الشامل وحدات معالجة الرسومات والشبكات ومنصات البرمجيات مثل «NVIDIA AI Enterprise»، والمخططات الخاصة بمجالات تشمل الروبوتات والتوائم الرقمية والحوسبة العلمية، كما تُصمّم أنظمة متكاملة لإنتاج الذكاء، بدءاً من الحوسبة المُسرّعة وصولاً إلى أُطر التطبيقات، ما يُمكّن العملاء من اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي السيادي على نطاق واسع، وتحويل الطاقة إلى رموز رقمية تُستخدم في المنتجات والخدمات والذكاء المُدمج في جميع القطاعات الصناعية حول العالم.

تقنيات الحوسبة

وأكد هاميلتون أن الحوسبة المُسرّعة تحدث تحولاً جذرياً في جميع القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والطاقة والتمويل والاتصالات والمدن الذكية، ويعد قطاع الرعاية الصحية من أكثر المستفيدين من الحوسبة المسرعة، حيث تساعد على اكتشاف الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتصوير الطبي، والروبوتات الجراحية المدعومة بمنصات المحاكاة.

وأضاف: يعتمد قطاع التصنيع على الروبوتات ذاتية التشغيل والتوائم الرقمية لتحسين الإنتاج ومعالجة النقص في العمالة، وفي حين يستفيد قطاع الطاقة من الذكاء الاصطناعي لتحسين شبكات الكهرباء ونمذجة المناخ، يتمكن قطاع الخدمات المالية من تسريع عمليات التداول ونمذجة المخاطر، وتُحدث الاتصالات ثورة في ذكاء الشبكات باستخدام تقنية «AI-RAN»، أما المدن الذكية فتصبح أنظمة مستقلة بالكامل.

نماذج ضخمة

وفي رده على سؤال «الاتحاد» حول كيفية قيام النماذج الضخمة للذكاء الاصطناعي بتغيير طريقة تطوير الحلول الهندسية داخل «إنفيديا»، قال هاميلتون، تُحدث النماذج الضخمة للذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً بمنهجية الهندسة في «إنفيديا» بدءاً من تصميم الشرائح الإلكترونية وصولاً إلى تطوير البرمجيات.

واستكمل: «نُطبّق الأتمتة في جميع المهام الممكنة ونستفيد من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويُساعد نموذج «ChipNeMo» المخصص من «إنفيديا» في هندسة الشرائح، وإنتاج الشيفرات عبر «Verilog»، وتحليل الأخطاء، ويتمثل هدفنا بأن يستخدم مهندسو البرمجيات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، مما يختصر دورات التطوير ويُمكّن من تحقيق تحسن في الأداء كان من المستحيل بلوغه من دون الذكاء الاصطناعي.

وقال: تُعتبر منصة «Vera Rubin» إحدى البنى الأساسية لشركة «إنفيديا» خلال العقد القادم من الحوسبة الذكية، وهي حاسوب فائق متكامل مُصمم لعصرٍ يُصبح فيه تصنيع الذكاء أساسياً، مثل إنتاج الكهرباء.

وأضاف: توفر «Vera Rubin» تقدماً اقتصادياً رائداً من خلال تصميم مُشترك مُتطور للأجهزة والبرمجيات، مما يُحقق انخفاضاً بمقدار عشرة أضعاف في تكاليف الاستدلال، مع القدرة على تمكين كل شركة من تشغيل مصانع ذكاء اصطناعي سيادية على نطاق واسع.