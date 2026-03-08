«أوقاف دبي» تفتتح متجر اللولو بـ«مول الخوانيج» الوقفي



دبي (الاتحاد)

افتتح عيسى عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، يرافقه علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، متجر «لولو إكسبرس» في مول الخوانيج الوقفي الذي تنفذه المؤسسة في منطقة الخوانيج بدبي، وذلك بحضور عدد من كوادر المؤسسة وكبار الشخصيات.

ويأتي افتتاح المتجر ضمن مشروع المركز التجاري الوقفي في الخوانيج الذي تطوره «أوقاف دبي»، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنمية الأصول الوقفية عبر مشاريع تنموية مستدامة تسهم في دعم المجتمع، وتعزيز الموارد المخصصة لصيانة المساجد، وتمويل المبادرات المجتمعية في الإمارة.

ويُعد مول الخوانيج الوقفي من المشاريع التجارية الوقفية التي تعمل المؤسسة على تطويرها لخدمة سكان المنطقة، حيث يضم مجموعة من المحال التجارية والخدمات التي تلبي الاحتياجات اليومية للسكان، ويوفر بيئة تسوق حديثة ومتكاملة، بما يعزز القيمة التنموية للمشروع، ويحقق عائداً مستداماً يدعم رسالة الوقف وأهدافه المجتمعية.

وأكد عيسى عبد الله الغرير أن افتتاح متجر اللولو ضمن مول الخوانيج الوقفي يعكس توجهات المؤسسة نحو تطوير مشاريع وقفية نوعية تسهم في تحقيق عوائد مستدامة للوقف، وتعزز دوره في دعم المبادرات المجتمعية والخدمات العامة في الإمارة.

وأضاف الغرير تحرص المؤسسة على توسيع نطاق المشاريع الوقفية التنموية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم أثر الوقف، وتعزيز استدامة موارده بما يعود بالنفع على المجتمع.

من جانبه، قال علي محمد المطوع، إن المؤسسة تواصل تطوير مشاريع وقفية حديثة تعزز الاستدامة المالية للوقف وتدعم في الوقت ذاته احتياجات المجتمع، ويسهم في تعزيز القيمة التنموية للأصول الوقفية.

وأكد المطوع حرص المؤسسة على تطوير مشاريع وقفية حديثة تعزز استدامة الموارد الوقفية وتدعم في الوقت ذاته التنمية المجتمعية، ويأتي مول الخوانيج الوقفي ضمن هذه المشاريع التي تسهم في توفير خدمات متكاملة لسكان المنطقة، إلى جانب دعم جهود المؤسسة في تمويل صيانة المساجد والمبادرات المجتمعية في دبي.

ويعكس هذا المشروع توجهات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي نحو توظيف الأصول الوقفية في تطوير مشاريع اقتصادية وتنموية مستدامة، تسهم في دعم الحركة التجارية، وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية، إلى جانب تحقيق عوائد وقفية مستدامة يتم توجيهها لدعم صيانة المساجد، وتمويل المبادرات المجتمعية والإنسانية في الإمارة.

وبدوره، قال يوسف علي موسليام: يمثل هذا المشروع شراكة استراتيجية بين أوقاف دبي ومجموعة لولو، حيث ستقوم أوقاف دبي بتطوير أكثر من 16 مشروعاً إضافياً في دبي، وسنتولى تشغيلها بالشراكة معهم.

وأضاف أن «لولو» تواصل دعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات من خلال ضمان تدفق مستمر للمنتجات من الأسواق العالمية الرئيسية، بما في ذلك عبر رحلات الشحن الخاصة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار لصالح المستهلكين.

ويمتد متجر «لولو إكسبرس» الجديد في مول الخوانيج على مساحة تقارب 19.800 قدم مربعة، ويضم مجموعة متنوعة من الأقسام تشمل البقالة، والفواكه والخضروات الطازجة، واللحوم والأسماك، والمخبوزات، ومنتجات الصحة والجمال، إضافة إلى إكسسوارات الهواتف المتحركة، كما يوفر المتجر مواقف سيارات واسعة وخدمة الدفع الذاتي، بما يضمن تجربة تسوق سريعة ومريحة للمتعاملين.