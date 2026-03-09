النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 بالمئة اليوم الاثنين لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022.

ارتفعت ⁠العقود الآجلة لخام برنت 24.96 دولار أو 27 بالمئة لتصل إلى 117.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0451 بتوقيت ​جرينتش، في طريقها لتحقيق أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس ​الوسيط الأميركي ‌25.72 دولار أو 28.3 بالمئة لتصل إلى 116.62 دولار.

وكان خام غرب ⁠تكساس الوسيط ​قد قفز 31.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له في الجلسة عند 119.48 دولار للبرميل في وقت سابق اليوم الاثنين، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 29 بالمئة إلى 119.50 دولار للبرميل.

وقبل الارتفاع الحاد اليوم، كان سعر خام برنت ارتفع بنسبة 27 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.6 بالمئة الأسبوع الماضي.



