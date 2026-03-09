الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

أسعار الذهب
9 مارس 2026 11:07

انخفض الذهب بنحو اثنين بالمئة اليوم الاثنين، إذ أثر ارتفاع الدولار على سعر المعدن ​المقوم به، في حين فاقمت زيادة تكاليف الطاقة المخاوف بشأن التضخم وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى ⁠القريب.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 ​بالمئة إلى 5082.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ​0233 ‌بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأميركية ⁠الآجلة ​للذهب لشهر أبريل 1.4 بالمئة إلى 5099.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 82.50 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 2076.07 ​دولار، وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1605.12 ​دولار.

