اقتصاد

"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها

"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
9 مارس 2026 11:23

أعلنت شركة بابكو إنرجيز، المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الغاشم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير التابعة للمجموعة.

 

وأكدت الشركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقًا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.

 

وأعربت الشركة عن تقديرها لعلاقاتها الراسخة مع كافة شركائها، مؤكدة أنها ستواصل اطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.

المصدر: وام
إيران
البحرين
قطاع الطاقة
