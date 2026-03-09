1.47 مليار درهم أرباح «أملاك للتمويل» في 2025



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أملاك للتمويل عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث ركزت الشركة خلال العام على تحقيق كفاءة أكبر في إدارة ميزانيتها العمومية وعملياتها في دولة الإمارات.

وحققت الشركة صافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 1.47 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك مقارنةً بصافي ربح قدره 12 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2024.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بشكلٍ كبير ليصل إلى 3.12 مليار درهم، مقارنةً بـ 233 مليون درهم في السنة المالية 2024. ويعزى هذا النمو الاستثنائي بشكل أساسي إلى بيع العقارات، ولاسيما إتمام صفقة بيع أراضي منطقة رأس الخور في يوليو 2025، والتي حققت عائدات إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم وأرباحاً قدرها 2.14 مليار درهم خلال العام.

وانخفضت تكاليف التشغيل للشركة خلال العام بنسبة 9% لتصل إلى 92 مليون درهم، مقارنةً بـ101 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبفضل الربحية القوية المُسجّلة خلال عام 2025، تمكنت الشركة من تعويض كامل خسائرها المتراكمة وتحقيق أرباح محتجزة في نهاية العام، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً.

وخلال عام 2025، سددت الشركة التزاماتها المالية بالكامل تجاه ستة ممولين بإجمالي 989 مليون درهم شاملةً الأرباح، كما تخارجت من اتفاقية الشروط المشتركة ليثمر ذلك عن رفع جميع التعهدات والضمانات والرهونات العقارية.

وقال جمال حامد ثاني بطي المري، رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل: «كّل عام 2025 محطةً مفصليةً في مسيرة 'أملاك'، حيث أثمر تنفيذنا المنضبط لاستراتيجية الأعمال وحوكمتنا الرشيدة عن تحسن كبير في أدائنا وقوتنا المالية، وسنركز في المرحلة المقبلة على خلق قيمة مستدامة طويلة الأمد، وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة دورنا في دعم نمو المجال العقاري والاقتصادي في دولة الإمارات».

ومن جانبه، قال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: تعكس نتائج أملاك لعام 2025 أداءً قوياً مقارنةً بالعام السابق، وجاء ذلك مدفوعاً بكفاءة ضبط التكاليف وتسييل الأصول الاستراتيجية، وفي مقدمتها بيع أراضي منطقة رأس الخور، وبالتوازي مع ذلك، قمنا بتعزيز هيكل رأس المال عبر تسوية التزاماتنا مع كبار الممولين وإنهاء اتفاقية الشروط المشتركة، مما أسهم في تبسيط أعمالنا وتعزيز مرونتنا المالية.