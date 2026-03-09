الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إمباور» توزع 2.575 مليار درهم أرباحاً منذ إدراجها في «دبي المالي»

9 مارس 2026 16:36


دبي (الاتحاد)
أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، التزامها بتوزيع أرباح على المساهمين بانتظام، مرتين سنوياً منذ إدراجها في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022.
وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية 2.575 مليار درهم.
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تعكس نتائج الأرباح المتصاعدة لإمباور نجاح استراتيجية التوسُّع في الأعمال والابتكار التي نتّبعها، ما يُؤكّد التزامنا بالإيفاء بجميع الأهداف التي قمنا بمشاركتها مع مساهمينا، وقد ترافق ارتفاع الإيرادات الربحية طرداً مع توسّع المشاريع في محفظة أعمالنا والنمو المتسارع في فعاليتها التشغيليّة.
وخلال عام 2023، صادقت الجمعية العمومية لـ«إمباور» على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 850 مليون درهم، تم دفعها على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم خلال شهري أبريل وأكتوبر، وجاء هذا التوزيع ضمن الالتزام بتوزيع أرباح مرتين سنوياً خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراج المؤسسة في سوق دبي المالي.
وفي السنة المالية الثانية 2024، وزعت المؤسسة أرباحاً نقدية مماثلة بقيمة 850 مليون درهم، أيضاً على قسطين متساويين بقيمة 425 مليون درهم خلال شهري أبريل وأكتوبر.
وفي عام 2025، وافق المساهمون خلال عام 2025 على توزيع أرباح بلغت 875 مليون درهم، دفعت على قسطين متساويين بقيمة 437.5 مليون درهم خلال شهري أبريل وأكتوبر.
يُذكر أن «إمباور» حققت أداءً مالياً لافتاً في عام 2025 حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.419 مليار درهم عن السنة المالية 2025، بنمو بلغت نسبته 4.9% مقارنة بإيرادات عام 2024، كما سجلت أرباحاً صافية مقدارها 1.004 مليار درهم خلال العام ذاته بنسبة نمو 10.5% مقارنة بعام 2024.

 

إمباور
