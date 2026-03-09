«دبي المالي العالمي» ينجز مشروع «DIFC Square»



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي إنجاز مشروع «DIFC Square» وتسليمه قبل الموعد المحدد، في خطوة تلبّي الطلب المتزايد على المساحات المكتبية داخل المركز، مع تحقيق معدلات تأجير تقارب 100% قبل التسليم.

ويعكس المشروع مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد يواصل جذب شركات جديدة بمعدلات متسارعة، إلى جانب توفير فرص التوسع للشركات العاملة فيه.

وقد باشرت عدة شركات مسجلة في المركز تعزيز حضورها داخل المشروع، عبر الانتقال إلى مقار أكبر أو تأمين مساحات إضافية، من بينها بنك سنغافورة، و«دويتشه بنك»، و«جالاجر للتأمين»، و«هربرت سميث فري هيلز كريمر»، و«موديز»، و«تي بي آي كاب».

وبدأت الشركات المستأجرة التي تسلمت مكاتبها بالفعل أعمال التشطيب والتجهيز، فيما يواصل المركز دعم عملائه في اختيار المساحات المناسبة ضمن المشروع، كما سيوفر انتقال بعض الشركات إلى «DIFC Square» نحو 100 ألف قدم مربعة إضافية في منطقتي «جيت ديستركت» و«جيت فيلج».

ويضم المشروع، الذي طوّرته شركة «دي آي إف سي للتطوير العقاري» خلال 24 شهراً، نحو 600 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية، ويتكون من ثلاثة مبانٍ متصلة بواجهات زجاجية، إضافة إلى مواقف سيارات ومساحات للتجزئة تضم عدداً من المتاجر والمطاعم الشهيرة، من بينها «دك آند رايس»، و«سادل»، و«هدسون آند راي»، و«ليبان»، و«كيكس آند بابلز».

وأكد صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، أن إنجاز المشروع قبل الموعد يعكس التزام المركز بتوفير بنية تحتية عالمية تدعم توسع الشركات ونموّها، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد من الشركات الدولية يعزّز جاذبية منظومة العمل في المركز.

ويُعد «DIFC Square» جزءاً من خطة المركز لتوفير 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية خلال عامي 2026 و2027.