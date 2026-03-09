الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي المالي العالمي» ينجز مشروع «DIFC Square»

«دبي المالي العالمي» ينجز مشروع «DIFC Square»
9 مارس 2026 16:37


دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي المالي العالمي إنجاز مشروع «DIFC Square» وتسليمه قبل الموعد المحدد، في خطوة تلبّي الطلب المتزايد على المساحات المكتبية داخل المركز، مع تحقيق معدلات تأجير تقارب 100% قبل التسليم.
ويعكس المشروع مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد يواصل جذب شركات جديدة بمعدلات متسارعة، إلى جانب توفير فرص التوسع للشركات العاملة فيه.
وقد باشرت عدة شركات مسجلة في المركز تعزيز حضورها داخل المشروع، عبر الانتقال إلى مقار أكبر أو تأمين مساحات إضافية، من بينها بنك سنغافورة، و«دويتشه بنك»، و«جالاجر للتأمين»، و«هربرت سميث فري هيلز كريمر»، و«موديز»، و«تي بي آي كاب».
وبدأت الشركات المستأجرة التي تسلمت مكاتبها بالفعل أعمال التشطيب والتجهيز، فيما يواصل المركز دعم عملائه في اختيار المساحات المناسبة ضمن المشروع، كما سيوفر انتقال بعض الشركات إلى «DIFC Square» نحو 100 ألف قدم مربعة إضافية في منطقتي «جيت ديستركت» و«جيت فيلج».
ويضم المشروع، الذي طوّرته شركة «دي آي إف سي للتطوير العقاري» خلال 24 شهراً، نحو 600 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية، ويتكون من ثلاثة مبانٍ متصلة بواجهات زجاجية، إضافة إلى مواقف سيارات ومساحات للتجزئة تضم عدداً من المتاجر والمطاعم الشهيرة، من بينها «دك آند رايس»، و«سادل»، و«هدسون آند راي»، و«ليبان»، و«كيكس آند بابلز».
وأكد صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، أن إنجاز المشروع قبل الموعد يعكس التزام المركز بتوفير بنية تحتية عالمية تدعم توسع الشركات ونموّها، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد من الشركات الدولية يعزّز جاذبية منظومة العمل في المركز.
ويُعد «DIFC Square» جزءاً من خطة المركز لتوفير 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية خلال عامي 2026 و2027.

أخبار ذات صلة
«دبي المالي العالمي» يُصدر تقريراً حول «آفاق الثروة العالمية»
قمة دبي للتكنولوجيا المالية تتوسع عالمياً وتطلق «قمة باكستان» أغسطس المقبل
مركز دبي المالي العالمي
آخر الأخبار
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
الرياضة
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
اليوم 19:45
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©