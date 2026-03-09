الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مساكن دبي ريت» يقر توزيع أرباح نقدية بـ 550 مليون درهم عن النصف الثاني 2025

«مساكن دبي ريت» يقر توزيع أرباح نقدية بـ 550 مليون درهم عن النصف الثاني 2025
9 مارس 2026 16:39

 
دبي (الاتحاد)
أعلن «مساكن دبي ريت» صندوق الاستثمار العقاري، المدرج في سوق دبي المالي، والذي تديره شركة «دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري» عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول للصندوق.‬‬‬‬
واعتمد حاملو وحدات الصندوق خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025، بواقع 4.2 فلس للوحدة.
ويرفع ذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 1.1 مليار درهم، بواقع 8.5 فلس للوحدة، بما يعادل عائداً إجمالياً على التوزيعات يبلغ نحو 7.7% استناداً إلى سعر الطرح في الاكتتاب العام الأولي، وبما يمثل 86% من صافي الربح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.
وقال نبيل محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة «مساكن دبي ريت»: مع وصول إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2025 إلى 1.1 مليار درهم، نكون قد أوفينا بتوجيهات التوزيعات التي أُعلن عنها عند الإدراج، وفي المرحلة المقبلة، نؤكد التزامنا بأعلى معايير الحوكمة، والرفع المالي المتحفظ، والتوزيع المتوازن لرأس المال، مع مواصلة التقدم في تنفيذ محفظة النمو الملتزم بها، والحفاظ على سياسة التوزيعات التي تقضي بتوزيع ما لا يقل عن 80% من صافي الأرباح».
وتستند أسواق العقارات والتأجير السكني في دبي إلى قاعدة طلب متنوعة ومنظومة تنظيمية راسخة، بما يعزّز الثقة بمتانة السوق وقدرته على الحفاظ على استقرار أدائه.
وخلال عام 2025، بلغت إيرادات «مساكن دبي ريت» 1.95 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، مدعومةً بمعدل إشغال للمحفظة بلغ 98.3% ومعدل احتفاظ بالمستأجرين بلغ 88%.
وارتفع صافي الربح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 14.5% ليصل إلى 1.28 مليار درهم.
واعتباراً من عام 2026، يعتزم الصندوق توزيع أرباح نصف سنوية بما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة ووفقاً للأنظمة المعمول بها وسياسة التوزيعات المعتمدة للصندوق.‬‬

أخبار ذات صلة
أسواق المال المحلية تستأنف نشاطها غداً
19.4 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال فبراير
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
الرياضة
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
اليوم 19:45
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©