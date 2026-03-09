«مساكن دبي ريت» يقر توزيع أرباح نقدية بـ 550 مليون درهم عن النصف الثاني 2025



دبي (الاتحاد)

أعلن «مساكن دبي ريت» صندوق الاستثمار العقاري، المدرج في سوق دبي المالي، والذي تديره شركة «دي إتش إيه إم لإدارة صناديق الاستثمار العقاري» عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول للصندوق.‬‬‬‬

واعتمد حاملو وحدات الصندوق خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025، بواقع 4.2 فلس للوحدة.

ويرفع ذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 1.1 مليار درهم، بواقع 8.5 فلس للوحدة، بما يعادل عائداً إجمالياً على التوزيعات يبلغ نحو 7.7% استناداً إلى سعر الطرح في الاكتتاب العام الأولي، وبما يمثل 86% من صافي الربح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.

وقال نبيل محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة «مساكن دبي ريت»: مع وصول إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2025 إلى 1.1 مليار درهم، نكون قد أوفينا بتوجيهات التوزيعات التي أُعلن عنها عند الإدراج، وفي المرحلة المقبلة، نؤكد التزامنا بأعلى معايير الحوكمة، والرفع المالي المتحفظ، والتوزيع المتوازن لرأس المال، مع مواصلة التقدم في تنفيذ محفظة النمو الملتزم بها، والحفاظ على سياسة التوزيعات التي تقضي بتوزيع ما لا يقل عن 80% من صافي الأرباح».

وتستند أسواق العقارات والتأجير السكني في دبي إلى قاعدة طلب متنوعة ومنظومة تنظيمية راسخة، بما يعزّز الثقة بمتانة السوق وقدرته على الحفاظ على استقرار أدائه.

وخلال عام 2025، بلغت إيرادات «مساكن دبي ريت» 1.95 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، مدعومةً بمعدل إشغال للمحفظة بلغ 98.3% ومعدل احتفاظ بالمستأجرين بلغ 88%.

وارتفع صافي الربح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 14.5% ليصل إلى 1.28 مليار درهم.

واعتباراً من عام 2026، يعتزم الصندوق توزيع أرباح نصف سنوية بما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة ووفقاً للأنظمة المعمول بها وسياسة التوزيعات المعتمدة للصندوق.‬‬