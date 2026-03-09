الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مساهمو «فيرتيغلوب» يوافقون على توزيع أرباح بقيمة 496 مليون درهم عن النصف الثاني من 2025

مقر أدنوك بأبوظبي (الاتحاد)
9 مارس 2026 22:45

 

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت شركة «فيرتيغلوب» اجتماعها العام السنوي اليوم، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 بقيمة 496 مليون درهم (135 مليون دولار) بواقع 6.1 فلس للسهم الواحد، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2025 إلى 955 مليون درهم (260 مليون دولار) بواقع 11.6 فلس للسهم الواحد.
وبذلك يرتفع بذلك إجمالي عوائد رأس المال للمساهمين إلى 1.23 مليار درهم (334 مليون دولار) بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة 272 مليون درهم (74 مليون دولار) التي تم إنجازها حتى تاريخه. وباحتساب هذه الأرباح، يرتفع إجمالي عوائد رأس المال التراكمية للمساهمين منذ طرح الشركة للاكتتاب العام إلى 10.65 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، ما يحقق عائداً إجمالياً تنافسياً بنسبة تتجاوز 5%.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة «فيرتيغلوب»: أكملت «فيرتيغلوب» أول عام كامل لها ضمن المنصة العالمية للكيماويات التابعة لـ «XRG»، بعد أن نقلت «أدنوك» حصة الأغلبية في أسهم «فيرتيغلوب» التي استحوذت عليها إلى «XRG»، وهو ما ساهم في تعزيز حضور «فيرتيغلوب» وقدراتها التنافسية وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجالَي النيتروجين والأمونيا منخفضة الكربون، ورغم تقلبات السوق، تجاوزت أرباح الشركة المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.74 مليار درهم (1.02 مليار دولار)، بنسبة نمو سنوي 57%، كما نجحت الشركة في تحقيق أكثر من 40% من مستهدفات 'استراتيجية النمو 2030' خلال أول عام من تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأضاف: يؤكد هذا الأداء نجاح النهج المنضبط الذي تطبقه الشركة في عملياتها التشغيلية، وجودة وكفاءة أصول الشركة وتفاني فريق العمل، وتتميز «فيرتيغلوب» بمكانة راسخة تؤهلها لتحقيق مزيد من التقدم والنمو، وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين مدعومة بالأسس القوية للشركة وتنفيذ نهج واضح في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية والالتزام بسياسة منضبطة لتخصيص رأس المال.
من جانبه، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: حدّدنا في عام 2025 توجّهاً واضحاً وطموحاً من خلال إطلاق «استراتيجية النمو 2030» واتخذنا خطوات حاسمة لتحويل هذا الطموح إلى نتائج ملموسة، ومن خلال تعزيز التميّز التشغيلي، وتحسين محفظة أعمالنا، والالتزام بسياسة منضبطة لتوزيع عوائد رأس المال، نجحنا في ترسيخ الأسس القوية لأعمالنا وتعزيز مرونة نموذجنا التشغيلي.
وأضاف: تؤكد قدرتنا المستمرة على تحقيق عوائد تنافسية للمساهمين استناداً إلى كفاءة أصولنا وتفاني فريق العمل والتزامه بتنفيذ خطط الشركة، وكلنا ثقة بقدرة «فيرتيغلوب» على الاستفادة من مكانتها الرائدة لتحقيق تقدم ملموس في خطط النمو للمرحلة المقبلة، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى البعيد».
وتعد الشركة أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصة «أدنوك» و«XRG» الحصرية لإنتاج الأمونيا.

