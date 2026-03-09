الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم العالمية

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أرقام مؤشر نيكاي للأسهم بأحد شوارع طوكيو (أ ف ب)
10 مارس 2026 03:23

عواصم (وكالات)

تراجع مؤشرات الأسهم العالمية

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، أمس، بعد ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.
وتراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ​تفاقم المخاوف إزاء التضخم.
وهبط المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تراجع ​2.34% إلى 585.08 نقطة بحلول ​الساعة ‌0810 بتوقيت جرينتش.
وانخفض المؤشر 5.5% الأسبوع الماضي، مسجلاً أسوأ أسبوع منذ ما يقرب من عام.
وارتفع النفط بأكثر من 25%، إذ اقتربت الأسعار من 120 دولاراً للبرميل، مع سيطرة المخاوف إزاء تأخر الشحن وتعطل الإمدادات على الأسواق.
وارتفعت ⁠العقود الآجلة لخام برنت 24.96 دولار أو 27% لتصل إلى 117.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0451 بتوقيت ​جرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس ​الوسيط الأميركي ‌25.72 دولار أو 28.3% لتصل إلى 116.62 دولار.
وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 108.20 دولار للبرميل.
وفي أوروبا، واصلت أسهم البنوك، التي أحاطت بها موجة بيع الأسبوع الماضي، الانخفاض لتهبط ‌3.2%.
وانخفضت أسهم شركات ​التكنولوجيا 3.1%.
كما تراجعت أسهم شركتي الطيران لوفتهانزا وإير فرانس 3.9% و5.2% على الترتيب.
وهوى المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 5 % إلى أدنى مستوى له في شهر أمس وسط موجة بيع ​واسعة النطاق، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف إزاء التضخم وتباطؤ الاقتصاد.
وهبط المؤشر نيكاي 5.2 % إلى 52728.72 ⁠نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ الثاني من ​فبراير، بينما انخفــض المؤشــر توبكـــس 3.8 % إلى ​3575.84 ‌نقطة.
وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 6 %. وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.6 %، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 %. وتراجع مؤشر تايوان القياسي بنسبة 4.4 %، كما تراجعت أسواق إقليمية أخرى.

مؤشرات الأسهم
مؤشرات الأسهم العالمية
الأسهم
الأسهم العالمية
أسواق الأسهم العالمية
