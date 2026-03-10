الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مصر ترفع أسعار الوقود

10 مارس 2026 12:50

رفعت مصر، اليوم الثلاثاء أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30 في المئة، مرجعة القرار إلى الظروف "الاستثنائية" التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.
وتنطبق الزيادات التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية على عدد من المنتجات النفطية والغاز المستخدم في السيارات. 
وتجاوزت أسعار النفط في العالم 119 دولارا للبرميل الاثنين قبل أن تتراجع إلى نحو 84 دولارا.

وفي مصر، ارتفع سعر الديزل الذي يعد من أنواع الوقود الأكثر استخداما في البلاد ثلاثة جنيهات (17.1%) إلى 20.50 جنيها (0.38 دولارا) للتر، مقارنة مع 17.50 جنيها.
وارتفع سعر "بنزين 80" بحوالى 16.9% إلى 20.75 جنيها للتر بينما ازداد سعر "بنزين 92" بحوالى 15.6% إلى 22.25 جنيها.
وارتفع سعر "بنزين 95" بحوالى 14.3 % إلى 24 جنيها، وفق الوزارة.
وشهد الغاز الطبيعي المستخدم في المركبات أعلى ارتفاع بنسبة 30% إلى 13 جنيها للمتر المكعّب.
رفعت مصر أسعار الوقود أربع مرّات على مدى العامين الماضيين بناء على برنامج لإقراضها ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وكان من المقرر أن تكون الزيادة المعلنة في أكتوبر والتي وصلت إلى 13% الأخيرة بموجب الخطة. 

المصدر: وكالات
