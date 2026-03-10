«الإمارات للألمنيوم» شريك لقطاع الصناعات المتقدمة بـ«اصنع في الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منصة «اصنع في الإمارات»، عن اختيار شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)» شريكاً راعياً لقطاع التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0 في نسخة عام 2026 من الفعالية، والتي ستعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، وتنظمها مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «أدنوك».

وتلعب «اصنع في الإمارات» دوراً مهماً في تعزيز المنظومة الصناعية في دولة الإمارات، فضلاً عن تشجيع تبني تقنيات التصنيع المتقدمة ودعم الأجندة الوطنية للتنويع الاقتصادي.

وتعكس مشاركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، في النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، التزامها الاستراتيجي بتسريع توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، والكشف عن موردين جدد داخل الدولة بما يحد من الاعتماد على الاستيراد.

وفي عام 2025، أنفقت الشركة ما يزيد على 9 مليارات درهم على السلع والخدمات المحلية، بما يمثل 42% من إجمالي إنفاقها عالمياً، تجسيداً لرؤيتها الرامية إلى تحقيق نمو صناعي مستدام.

وأسهمت منصة «اصنع في الإمارات» إسهاماً كبيراً في تحفيز النمو وتعزيز التعاون داخل قطاع المعادن والتصنيع في الدولة، ففي نسخة 2025، أبرمت «الإمارات العالمية للألمنيوم» اتفاقية تطوير مشترك مع شركة «صنستون الصينية»، أكبر منتج مستقل لأقطاب الكربون في العالم، لتطوير منشأة صناعية لإنتاج أقطاب الكربون في أبوظبي، ومن المقرر أن تنطلق أعمال إنشائها عام 2026، في خطوة استراتيجية تُعد علامة فارقة في مسيرة الإمارات نحو توطين الصناعات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية.