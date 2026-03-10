الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» شريك لقطاع الصناعات المتقدمة بـ«اصنع في الإمارات»

«الإمارات للألمنيوم»
10 مارس 2026 15:35

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت منصة «اصنع في الإمارات»، عن اختيار شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)» شريكاً راعياً لقطاع التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0 في نسخة عام 2026 من الفعالية، والتي ستعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.
وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، وتنظمها مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «أدنوك».
وتلعب «اصنع في الإمارات» دوراً مهماً في تعزيز المنظومة الصناعية في دولة الإمارات، فضلاً عن تشجيع تبني تقنيات التصنيع المتقدمة ودعم الأجندة الوطنية للتنويع الاقتصادي.
وتعكس مشاركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، في النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات»، التزامها الاستراتيجي بتسريع توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، والكشف عن موردين جدد داخل الدولة بما يحد من الاعتماد على الاستيراد.
وفي عام 2025، أنفقت الشركة ما يزيد على 9 مليارات درهم على السلع والخدمات المحلية، بما يمثل 42% من إجمالي إنفاقها عالمياً، تجسيداً لرؤيتها الرامية إلى تحقيق نمو صناعي مستدام.
وأسهمت منصة «اصنع في الإمارات» إسهاماً كبيراً في تحفيز النمو وتعزيز التعاون داخل قطاع المعادن والتصنيع في الدولة، ففي نسخة 2025، أبرمت «الإمارات العالمية للألمنيوم» اتفاقية تطوير مشترك مع شركة «صنستون الصينية»، أكبر منتج مستقل لأقطاب الكربون في العالم، لتطوير منشأة صناعية لإنتاج أقطاب الكربون في أبوظبي، ومن المقرر أن تنطلق أعمال إنشائها عام 2026، في خطوة استراتيجية تُعد علامة فارقة في مسيرة الإمارات نحو توطين الصناعات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية.

اصنع في الإمارات
آخر الأخبار
«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
الرياضة
«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
اليوم 23:15
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
الأخبار العالمية
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
اليوم 23:12
%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025
اقتصاد
%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025
اليوم 23:09
بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
الرياضة
بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
اليوم 23:04
المخضرم كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
الرياضة
المخضرم كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
اليوم 22:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©