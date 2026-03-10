الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1.25 مليار درهم إيرادات «مجموعة يلا» في 2025

1.25 مليار درهم إيرادات «مجموعة يلا» في 2025
10 مارس 2026 15:38

 
أبوظبي (الاتحاد)
بلغت إيرادات «مجموعة يلا» المحدودة خلال عام 2025 نحو 1.25 مليار درهم فيما ارتفع صافي دخلها بنسبة 10.4% ليصل إلى 543.9 مليون درهم مقابل 492.9 مليون درهم في عام 2024.
ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها المجموعة وعلى مستوى الأداء الفصلي بلغت إيرادات الربع الرابع من عام 2025 نحو 308.1 مليون درهم مقارنة مع 333.4 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2024 في ظل حفاظ الشركة على زخم أدائها التشغيلي.
وارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الرابع بنسبة 6.2% ليصل إلى 126.7 مليون درهم مع تحقيق هامش ربح صافي بلغ 41.2%.
وأكد يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»، أن المجموعة حققت أداءً قوياً خلال عام 2025، بعدما ارتفعت الإيرادات السنوية لتصل إلى 341.9 مليون دولار، فيما سجل صافي الدخل نمواً بنسبة 10.4% ليبلغ 148.1 مليون دولار.
وأضاف: الأداء القوي لمنصاتنا ساهم في تعزيز مستويات تفاعل المستخدمين، وهو ما انعكس في ارتفاع عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليصل إلى 44.8 مليون مستخدم خلال الربع الرابع من عام 2025.
وأشار إلى مواصلة «يلا» توسيع نطاق دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة منتجاتها، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة الابتكار في منظومة العمل وتعزيز جهود توطينها بما يلائم احتياجات الأسواق المحلية.
من جانبه، قال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة: خلال العام المالي الماضي 2025، تركّزت جهودنا على تعزيز مستويات تفاعل المستخدمين مع منصاتنا، إلى جانب رفع القيمة الإجمالية لمنظومة منتجاتنا، فمن خلال تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير آليات تحقيق الإيرادات، عملنا على تقديم تجربة أكثر تميّزاً لمستخدمينا عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب، بما يدعم تحقيق نمو مستدام لأعمال المجموعة.

مجموعة يلا المحدودة
آخر الأخبار
«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
الرياضة
«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
اليوم 23:15
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
الأخبار العالمية
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
اليوم 23:12
%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025
اقتصاد
%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025
اليوم 23:09
بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
الرياضة
بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
اليوم 23:04
المخضرم كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
الرياضة
المخضرم كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
اليوم 22:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©