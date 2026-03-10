الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«سيدات أعمال أبوظبي» يختتم مسابقة «فالكون تانك» ضمن برنامج «رائدة»

10 مارس 2026 15:39


أبوظبي (الاتحاد)
اختتم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، المرحلة النهائية من مسابقة «فالكون تانك» ضمن برنامج «رائدة» الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع مجموعة «بوبليسيس جروب الشرق الأوسط»، في خطوة تجسّد التزامه بدعم وتمكين رائدات الأعمال وتعزيز جاهزيتهن لدخول السوق بثقة واستدامة.
وقالت أسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي إن ختام المسابقة يمثل محطة مهمة ضمن برنامج «رائدة»، الذي يمثّل رحلة متكاملة صُممت لتمكين رائدات الأعمال من تطوير قدراتهن التسويقية وبناء استراتيجيات عملية قابلة للتنفيذ.
وأضافت أن دعم المرأة في ريادة الأعمال يُعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتنافسية، وإن المجلس يعمل، من خلال هذه المبادرات، على توفير بيئة داعمة تمكّن رائدات الأعمال من تنمية مشاريعهن والتوسع فيها بثقة وجاهزية.
وجاءت المرحلة النهائية تتويجاً لرحلة تدريبية شاملة ركّزت على تعزيز القدرات التسويقية لرائدات الأعمال وتزويدهن بالمهارات العملية لتحويل الأفكار إلى خطط تسويقية واضحة وقابلة للتطبيق.
وعملت شركة «زينيث الشرق الأوسط»، التابعة لـ«بوبليسيس جروب الشرق الأوسط»، بشكل وثيق مع المشاركات لتقديم الإرشاد في بناء استراتيجيات تسويقية قوية وقابلة للتطبيق تجارياً، بما في ذلك تطوير تموضع العلامات التجارية، وتحديد القنوات المناسبة، وبناء أطر التخطيط الإعلامي.
وقال باسل كاكش، الرئيس التنفيذي لـ«بوبليسيس جروب الشرق الأوسط وتركيا»، إن الشركة تتعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، في دعم رائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة بالقدرات التسويقية الاستراتيجية اللازمة للنمو والتوسع، لافتاً إلى أن مسابقة «فالكون تانك» تساعد في تحويل الرؤية التي تمتلكها رائدة الأعمال إلى زخم تجاري حقيقي.
وشكّلت مسابقة «فالكون تانك» المنصة التطبيقية للبرنامج، حيث أتاحت للمشاركات تحويل المعارف التي اكتسبنها خلال رحلة «رائدة» إلى استراتيجيات تسويقية متكاملة تعكس تطور مشاريعهن ونضج رؤيتهن السوقية.
من جانبه، قال فراس الزين، الرئيس التنفيذي لشركة «زينيث الشرق الأوسط»، إن العروض المقدمة عكست مستوى مميزاً من الطموح وجودة المشاريع المشاركة في «فالكون تانك»، مشيراً إلى تقديم الشركة إرشادات عملية للمشاركات حول أهمية التسويق والإعلام في مراحل توسع الشركات.
وقدمت المشاركات خططاً تسويقية متكاملة أمام لجنة تحكيم متخصّصة، أظهرت تطوراً في التفكير الاستراتيجي التسويقي، وتعزيز الجاهزية السوقية، والقدرة على تحويل الأفكار إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ.
وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز مشروع «Thatboardplace»، الذي أسسته أميرة الخييلي ونورة الشامسي، بالمركز الأول، فيما حصل مشروع «The Noor Creative»، الذي أسسته نور الفهيم، على المركز الثاني، وجاء المركز الثالث مناصفة بين مشروع «Swendy»، الذي أسسته هنادي السويدي، ومشروع «DeineOfficial»، الذي أسسته فاطمة اليعقوبي.
ولا يقتصر الدعم المقدم للمشاريع الفائزة على التمويل المالي المباشر، بل يشمل حزمة متكاملة من خدمات التسويق الرقمي المتخصّصة، تتضمن تطوير وتنفيذ استراتيجيات تسويقية شاملة ومصمّمة خصيصاً لكل مشروع، وذلك بدعم من «بوبليسيس جروب الشرق الأوسط» وفرقها المتخصّصة، لتمكين المشاريع من تعزيز حضورها الرقمي، وتوسيع قاعدة عملائها، وتسريع نموها المستدام في الأسواق التنافسية.

