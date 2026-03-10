%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025



عجمان (الاتحاد)

سجلت هيئة المناطق الحرة في عجمان نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال عام 2025، محققة قفزة استثنائية وغير مسبوقة في عدد الشركات المسجلة بزيادة بلغت 216% مقارنة بعام 2024.

وشهدت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 17% عن العام السابق نتيجة نمو عدد المستثمرين، في حين وصلت نسبة الإشغال في المواقع الاستثمارية إلى 95%، مما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي وتنامي الطلب على الخدمات الاستثمارية، ويعزز من جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية رائدة.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان، أن هذه النتائج تعكس نمواً ملموساً ونجاحاً كبيراً للمناطق الحرة، مدعومة بحلول وخدمات مبتكرة تستند إلى أحدث التقنيات المتقدمة بما ينسجم مع رؤية عجمان الطموحة، ويعزز بيئة الأعمال في الإمارة.

وقال: إن هذا النجاح يشكل دافعاً لمواصلة العمل لتوفير متطلبات مجتمع الاستثمار الحالي والمستقبلي، مما يفتح آفاقاً واعدة لقطاع الأعمال ويدعم مسيرة التنمية المستدامة والنهضة الشاملة.

كما شدد على التزام الهيئة الثابت بتعزيز البنية التحتية لضمان رسم ملامح اقتصاد المستقبل المرن والمستدام، وترسيخ مكانة الهيئة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار انسجاماً مع رؤية عجمان 2030.

وأوضح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة في عجمان، أن أرقام عام 2025 تعكس الرؤية الطموحة للهيئة في مواصلة تعزيز مكانتها كمركز أعمال إقليمي وعالمي، بالاعتماد على بنيتها التحتية والتكنولوجية العصرية.

وبين أن هذه النتائج تجسد ثقة المستثمرين الكبيرة بفضل بيئة الأعمال الحيوية والبنى التشريعية المرنة التي ترسخ حضور الإمارة على الخريطة الاستثمارية.

وفي السياق ذاته، أفاد إسماعيل النقي، المدير العام لهيئة المناطق الحرة في عجمان، بأن النتائج تعكس متانة البيئة الاقتصادية والدعم المتواصل لمنظومة الاستثمار في الإمارة.

وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية، لاسيما في عدد الشركات المسجلة، تؤكد الثقة المتزايدة من مجتمع الأعمال وتبرهن على نجاح استراتيجيات الهيئة في توفير بيئة مرنة وتنافسية تستقطب الاستثمارات النوعية.