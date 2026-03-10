«الشارقة لدعم المشاريع الريادية» تستعرض برامج التمويل المعتمدة

الشارقة (الاتحاد)

عقدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، الملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، اجتماعها الحادي والأربعين بمقر الدائرة، برئاسة حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة، وحضور أعضاء اللجنة، وفاطمة حسن آل علي، مدير المؤسسة، رئيس اللجنة الفنية لتمويل المشاريع، إلى جانب عدد من المسؤولين.

استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، رصيد التمويل المعتمد لعام 2026 وقرارات التمويل الصادرة من خلال برنامج التمويل المباشر من المؤسسة وبرنامج التمويل غير المباشر عبر المصارف. واستعرض المشاركون قائمة المشاريع المتقدمة بطلبات التمويل، إلى جانب طلبات إعادة النظر في القرارات السابقة، الصادرة بشأن عدد من المشاريع، وتم اتخاذ القرارات المناسبة حيالها. وقرّرت اللجنة الموافقة على تمويل مشروع متخصص في القطاع الرياضي بنظام التمويل غير المباشر، من خلال أحد المصارف بقيمة 700 ألف درهم، بما يعكس توجّه المؤسسة نحو دعم المشاريع النوعية ذات الجدوى الاقتصادية في القطاعات الحيوية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على موافقات تمويلية من قبل اللجنة، خلال عام 2026 حتى نهاية فبراير الماضي، إلى ثلاثة مشاريع، وبإجمالي قيمة تمويلية بلغت 1.5 مليون درهم.