الأربعاء 11 مارس 2026
اقتصاد

هبوط الصادرات الألمانية في يناير

حاويات في ميناء هامبورج بألمانيا (أرشيفية)
11 مارس 2026 03:08

فيسبادن (د ب أ) 

استهلّ المصدرون الألمان عام 2026 بتراجع ملحوظ في الصادرات. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أمس، أن قيمة السلع الألمانية المصدَّرة في يناير الماضي إلى مختلف أنحاء العالم بلغت 130.5 مليار يورو، بانخفاض قدره 2.3% مقارنة بشهر ديسمبر الذي كان الأداء فيه قوياً. 
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.6%. 
وسجّلت التجارة مع أوروبا تراجعات واضحة، حيث انخفضت الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.8% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي لتصل إلى 71.6 مليار يورو. كما تراجعت الصادرات إلى الصين بأكثر من 13% لتصل إلى 6.3 مليار يورو. 

