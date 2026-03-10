ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية

عواصم (وكالات)

ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية أمس، بعد خسائر حادة تكبدتها الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، لكن المكاسب التي تحققت في وقت مبكر من صباح أمس لم تكن كافية لتعويض خسائر الاثنين، عندما اقتربت أسعار النفط من 120 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع إلى نحو 90 دولاراً.

وانتعشت الأسهم الأوروبية أمس، حيث ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9% إلى 606.26 ⁠نقطة بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، بعد أن ​أغلق عند أدنى مستوى له في أكثر من ​شهرين.

وفي أوروبا، قدمت أسهم الخدمات المالية أكبر دعم للمؤشر الرئيس ‌بعدما قفز مؤشرها الفرعي ​3.7%.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.4%. وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2.2%، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7%.

وأغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع أمس معوضاً بعض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة.

وارتفع ⁠المؤشر نيكي 2.88% ليغلق عند 54248.39 نقطة، معوضاً ​بعض خسائره بعد انخفاضه 5.2% ​الاثنين. ‌وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.47% ​إلى 3664.28 نقطة.

وأظهرت بيانات أمس أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الأخير من عام 2025 مدعوما بالاستثمارات التجارية السريعة.