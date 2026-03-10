الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

انخفاض أرباح «فولكس فاجن»

فني ينظف شعار فولكس فاجن على سيارة للشركة في دريسدن بألمانيا (رويترز)
11 مارس 2026 03:08

فولفسبورج (د ب أ)

تراجع صافي أرباح مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات خلال العام الماضي بنحو النصف. وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا في مقرّها بفولفسبورج، أمس، أن نتيجة المجموعة بعد احتساب الضرائب في عام 2025 انخفضت بنحو 44% مقارنة بعام 2024، من 12.4 مليار يورو إلى 6.9 مليار يورو. 
وبحسب البيانات، تراجعت الإيرادات أيضاً بنسبة 0.8% لتصل إلى نحو 322 مليار يورو. لكن أداء فولكس فاجن في الربع الأخير من 2025 كان أفضل، مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى، ففي الربع الثالث سجّلت خسارة تجاوزت مليار يورو. ويرجع ذلك بالأساس إلى الأعباء المرتبطة بالشركة التابعة لها «بورشه». 
 وفيما يتعلق بالمبيعات، تراجع أداء المجموعة في عام 2025 قليلاً إلى أقل من 9 ملايين مركبة. فقد سلّمت الشركة عالمياً 8.98 مليون مركبة من مختلف علامات المجموعة.

