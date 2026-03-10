أسواق الأسهم المحلية ترتد والمكاسب تتجاوز 67.8 مليار درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية، خلال تعاملات أمس، لتحقق مكاسب عدّة، أهمها زيادة القيمة السوقية، وارتداد مؤشرات الأسواق صعوداً بعد ارتفاع الأسهم النشطة ولاسيما في قطاع البنوك، فضلاً عن تحقيق طفرة في قيمة التداولات تعكس عودة الثقة لدى المستثمرين.

وعادت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية للارتفاع بعد انخفاضات دامت لعدة أيام متتالية، وليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 1.36 % وبنحو 134.58 إلى 9997.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.96 % وبنحو 112.98 نقطة إلى 5866.53 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 20.75 مليار درهم لتصل إلى 981.69 مليار درهم، في حين ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 47 مليار درهم لتسجل 2.995 تريليون درهم، ولتبلغ المكاسب السوقية الإجمالية خلال اليوم (أمس) نحو 67.82 مليار درهم. وفي الوقت ذاته ارتدّت الأسهم القيادية والنشطة في كلا السوقين لتسجّل ارتفاعات قوية بعد أن كانت قد انخفضت إلى مستويات مغرية للشراء. وتزامن تحسُّن أداء الأسواق مع زيادة ملحوظة في نشاط التداولات، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 7.546 مليار درهم، بعد تداول 1.307 مليار سهم خلال 103 آلاف و489 صفقة.



سوق أبوظبي

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 3.454 مليار درهم، شملت ما يزيد على 665.87 مليون سهم عبر 58123 صفقة. وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 1.22 مليار درهم، وتلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 475.23 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 317.95 مليون درهم، و«بنك أبوظبي الأول» رابعاً بقيمة 275.6 مليون درهم.

وجاء سهم «الدار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 144.87 مليون سهم، وتلاه سهم «رأس الخيمة العقارية» بتداول 143.71 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 48 مليون سهم، و«2 بوينت زيرو» بتداول 34.85 مليون سهم.

وقادت أسهم البنوك قائمة الأسهم النشطة المرتفعة بعد ارتفاع أسهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 8.67% ليغلق عند 13.78 درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 5.75% إلى 23.16 درهم، وسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.19% إلى 18.6 درهم، فيما ارتفع سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 1.22% إلى 3.3 درهم، و«2 بوينت زيرو» بنسبة 3.4% إلى 1.82 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 4.34% إلى 1.1 درهم، و«الدار» بنسبة 3.63% إلى 8.49 درهم.



سوق دبي المالي

سجّلت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي مستوى تاريخياً بلغ 4.09 مليار درهم، بعد التعامل على 641.73 مليون سهم، من خلال تنفيذ 45366 صفقة. وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «بي إتش أم كابيتال» شملت 5 ملايين سهم بقيمة إجمالية 5.05 مليون درهم. كما شهد السوق ارتفاع أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 11 شركة، وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 8.29% إلى 2.4 درهم، و«بنك دبي الاسلامي» بنسبة 4.8% إلى 7.63 درهم، و«سوق دبي المالي» بنسبة 8.2% إلى 1.45 درهم و«اكتتاب القابضة» بنسبة 14.73% إلى 0.405 درهم، وأيضاً «أمانات القابضة» بنسبة 11.11% إلى 1.3 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 4.8% إلى 7.63 درهم، و«سوق دبي المالي» بنسبة 8.2% إلى 1.45 درهم، و«الفردوس القابضة» بنسبة 11.11% إلى 0.28 درهم، و«طلبات» بنسبة 3.59% إلى 0.72 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «إعمار العقارية» بنسبة 4.13% إلى 12.75 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 3.15% إلى 15.35 درهم، وأيضاً «العربية للطيران» بنسبة 3.16% إلى 4.28 درهم.