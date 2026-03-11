الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع مخاوف التضخم
11 مارس 2026 09:38

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم مع تراجع أسعار النفط الذي هدأ من مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 5213.99 دولار للأوقية (الأونصة) .

كما ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمائة، لتصل إلى 88.89 دولار للأوقية.

كما صعد سعر البلاتين واحدا بالمئة، ليصل إلى 2221.48 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.5 بالمئة، ليسجل 1679.73 دولار.

المصدر: وام
تعاملات الذهب
أسعار الذهب
سعر الذهب
