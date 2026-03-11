الدولار يسترد خسائره أمام العملات الرئيسية

استرد الدولار الأميركي جزءاً من خسائره السابقة أمام أغلب العملات الرئيسية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياته في ختام تعاملات نيويورك أمس. وارتفعت العملة الأميركية أمام اليورو إلى 1605ر1 دولارا لكل يورو، مقابل 1667ر1 دولارا أمس وهو أقل مستوى له منذ أسبوع وأمام الجنيه الإسترليني إلى 3413ر1 دولارا مقابل 3483ر1 دولار، وهو أقل مستوى له منذ أسبوعين تقريبا وأمام الفرنك السويسري إلى 7793ر0 فرنك لكل دولارا ، مقابل 7740ر0 فرنك أمس.

وكان أقل سعر للعملة الخضراء منذ 8 أيام. وفي المقابل، تراجع الدولار أمام اليوان الصيني في تعاملات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، حيث انخفضت قيمة العملة الخضراء بمقدار 65 بيب إلى 8917ر6 يوان، بعد تراجعها أمس بمقدار 176 بيب إلى 8982ر6 يوان لكل دولار.