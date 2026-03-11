السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أوراكل تستفيد من ازدهار الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع إيرادات الحوسبة السحابية

11 مارس 2026 22:44


 أعلنت شركة البرمجيات الأميركية (أوراكل) نمواً قوياً في قطاع الحوسبة السحابية لديها، ما ساعد على تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الكبير على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
 وارتفعت إيرادات عمليات أوراكل في الحوسبة السحابية بنسبة 44% على أساس سنوي خلال الربع الأخير لتصل إلى 8.91 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين.
 وقفزت أسهم الشركة بأكثر من 8% في التداول بعد ساعات السوق عقب إعلان النتائج، بينما سجلت إيرادات بنية الحوسبة السحابية ارتفاعاً بنسبة 84% لتصل إلى 4.9 مليار دولار. 
وتشارك أوراكل، التي يسيطر عليها إلى حد كبير الملياردير التقني لاري إليسون، في مشروع ضخم للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبلغ قيمته مئات المليارات من الدولارات بالتعاون مع شركة أوبن إيه آي، مطورة برنامج شات جي بي تي. وكانت أسهم الشركة تحت ضغط في الأشهر الأخيرة.
 وارتفعت إيرادات أوراكل الفصلية بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 17.2 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الأرباح إلى نحو 3.7 مليار دولار مقارنة بـ2.94 مليار دولار في العام السابق.

المصدر: د ب أ
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©