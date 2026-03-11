«ميتا» تستحوذ على منصة التواصل الاجتماعي لوكلاء الذكاء الاصطناعي «مولتبوك»

لوس أنجليس (أ ب)

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمس مالكة منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتسآب استحواذها على «مولتبوك»، وهي شبكة تواصل اجتماعي مصممة خصيصاً لوكلاء الذكاء الاصطناعي لنشر المحتوى والتفاعل فيما بينهم.

يأتي استحواذ الشركة الأميركية على منصة مولتبوك بعد أسابيع من انتشار المنصة الناشئة على نطاق واسع كمنصة فريدة من نوعها، تشبه ريديت، لتبادل المعلومات والأخبار بين أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتعكس خطوة ميتا اهتمام قطاع التكنولوجيا المستمر بإمكانيات تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يتجاوزون قدرات برامج الدردشة الآلية، ليصبحوا قادرين على التصرف وتنفيذ المهام نيابة عن الأفراد.

وقالت ميتا في بيان إن مولتبوك قدمت أفكاراً مبتكرة في «مجال سريع التطور»، وستفتح «آفاقاً جديدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل لصالح الأفراد والشركات».

وأعلنت ميتا تعيين مؤسسي مولتبوك، مات شليخت وبن بار لديها، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وفي خطوة مماثلة، قامت شركة أوبن إيه.آي، مطورة منصة دردشة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، الشهر الماضي بتعيين مبتكر برنامج وكيل الذكاء الاصطناعي أوبن كلو، المعروف سابقا باسم مولتبوت، والذي تأسست عليه مولتبوك.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، آنذاك إن بيتر شتاينبرجر سينضم إلى أوبن أيه.آي «لقيادة الجيل القادم من المساعدين الشخصيين» الذين سيتفاعلون فيما بينهم «لتقديم خدمات بالغة الأهمية للناس».

و يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي أوبن كلو على أجهزة المستخدمين مباشرة، ما يتيح له الوصول إلى الملفات والبيانات وإدارتها بشكل مباشر، والتواصل مع تطبيقات المراسلة مثل ديسكورد وسيجنا. وتم توجيه المستخدمين الذين أنشأوا مساعدين شخصيين باستخدام أوبن كلو في ذلك الوقت للانضمام إلى شبكة مولتبوك.

وأعلنت أوبن أيه.آي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن استحواذها على شركة برومبت فو للأمن السيبراني، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختبار سلوكيات المساعدين ومخاطرهم.