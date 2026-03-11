الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ميتا» تستحوذ على منصة التواصل الاجتماعي لوكلاء الذكاء الاصطناعي «مولتبوك»

«ميتا» تستحوذ على منصة التواصل الاجتماعي لوكلاء الذكاء الاصطناعي «مولتبوك»
11 مارس 2026 22:48

 

لوس أنجليس (أ ب)
 أعلنت شركة ميتا بلاتفورمس مالكة منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتسآب استحواذها على «مولتبوك»، وهي شبكة تواصل اجتماعي مصممة خصيصاً لوكلاء الذكاء الاصطناعي لنشر المحتوى والتفاعل فيما بينهم.
 يأتي استحواذ الشركة الأميركية على منصة مولتبوك بعد أسابيع من انتشار المنصة الناشئة على نطاق واسع كمنصة فريدة من نوعها، تشبه ريديت، لتبادل المعلومات والأخبار بين أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتعكس خطوة ميتا اهتمام قطاع التكنولوجيا المستمر بإمكانيات تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يتجاوزون قدرات برامج الدردشة الآلية، ليصبحوا قادرين على التصرف وتنفيذ المهام نيابة عن الأفراد. 
وقالت ميتا في بيان إن مولتبوك قدمت أفكاراً مبتكرة في «مجال سريع التطور»، وستفتح «آفاقاً جديدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل لصالح الأفراد والشركات».
 وأعلنت ميتا تعيين مؤسسي مولتبوك، مات شليخت وبن بار لديها، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.
 وفي خطوة مماثلة، قامت شركة أوبن إيه.آي، مطورة منصة دردشة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، الشهر الماضي بتعيين مبتكر برنامج وكيل الذكاء الاصطناعي أوبن كلو، المعروف سابقا باسم مولتبوت، والذي تأسست عليه مولتبوك.
 وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، آنذاك إن بيتر شتاينبرجر سينضم إلى أوبن أيه.آي «لقيادة الجيل القادم من المساعدين الشخصيين» الذين سيتفاعلون فيما بينهم «لتقديم خدمات بالغة الأهمية للناس».
و يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي أوبن كلو على أجهزة المستخدمين مباشرة، ما يتيح له الوصول إلى الملفات والبيانات وإدارتها بشكل مباشر، والتواصل مع تطبيقات المراسلة مثل ديسكورد وسيجنا. وتم توجيه المستخدمين الذين أنشأوا مساعدين شخصيين باستخدام أوبن كلو في ذلك الوقت للانضمام إلى شبكة مولتبوك. 
وأعلنت أوبن أيه.آي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن استحواذها على شركة برومبت فو للأمن السيبراني، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختبار سلوكيات المساعدين ومخاطرهم. 

أخبار ذات صلة
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 6 صواريخ باليستية و7 صواريخ جوالة و39 طائرة مسيرة
حمدان بن زايد يقف على سير برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها
آخر الأخبار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 6 صواريخ باليستية و7 صواريخ جوالة و39 طائرة مسيرة
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 6 صواريخ باليستية و7 صواريخ جوالة و39 طائرة مسيرة
12 مارس 2026
حمدان بن زايد يقف على سير برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها
علوم الدار
حمدان بن زايد يقف على سير برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها
12 مارس 2026
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً
قرقاش: إدانة مجلس الأمن اعتداءات إيران تعكس موقفاً دولياً واضحاً
12 مارس 2026
«الريشة الطائرة» يجهز ريان ملحان لأولمبياد داكار للشباب
الرياضة
«الريشة الطائرة» يجهز ريان ملحان لأولمبياد داكار للشباب
12 مارس 2026
هافرتس ينقذ أرسنال من الخسارة أمام ليفركوزن في «الأبطال»
الرياضة
هافرتس ينقذ أرسنال من الخسارة أمام ليفركوزن في «الأبطال»
12 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©