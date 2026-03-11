الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

إطلاق تقرير جديد بعنوان «تكنولوجيا العقارات 2033»

11 مارس 2026 22:52


دبي (الاتحاد)
 أعلن «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات»، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي وبالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إصدار تقرير جديد بعنوان «تكنولوجيا العقارات 2033».
وحلّل التقرير 18 أجندة استراتيجية على مستوى دولة الإمارات والأمم المتحدة لرسم ملامح نموذج المرحلة المقبلة لنمو تكنولوجيا العقارات في دبي، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وخطة دبي الحضرية 2040.

وأظهر التحليل، الذي أخذ في الاعتبار أيضاً الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وجود 833 نموذج عمل عالمياً قائماً في تكنولوجيا العقارات يركزون على تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي في القطاع العقاري. ومن اللافت أن حالتي عمل فقط من بين الحالات التي تم تحديدها تمثلان قيمة تتجاوز 53 مليار درهم سنوياً لاقتصاد دبي.

ويشير تقرير «تكنولوجيا العقارات 2033» إلى تحوّل هيكلي في البيئة العمرانية عالمياً، حيث لم تعُد تكنولوجيا العقارات تقتصر على الأدوات والرقمنة، بل تتجه نحو بنية تحتية حضرية متكاملة على مستوى الأنظمة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين التخطيط والعمليات والاستدامة والتجربة الإنسانية، بما يعيد تعريف كيفية خلق القيمة في القطاع العقاري.
ويبرز التقرير أن دبي تتمتع بمقومات فريدة تؤهلها لقيادة هذا العصر الجديد من الابتكار الحضري، بدعم من أجندات استراتيجية واضحة، ومرونة تنظيمية يوفرها مركز دبي المالي العالمي، وإرث من التكيّف المناخي في الإمارة، ونهج يستشرف المستقبل في الابتكار التقني، ورؤية اقتصادية عالمية تستهدف ترسيخ مكانتها بين أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.
واستناداً إلى نتائج البحث، فتح «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» باب التقديم لبرنامجه الأول «منصة الانطلاق العالمية»، الذي يدعم أفضل شركات تكنولوجيا العقارات الدولية في مرحلة التوسع لدخول أسواق دبي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مستفيدين من شبكة عالمية المستوى من الموجهين والخبراء المتخصصين، بما في ذلك كبار المطورين والمشغلين العقاريين: بن غاطي، وماجد الفطيم، والاتحاد العقارية، وشوبا العقارية، وترانسجارد جروب. 
ويأتي ذلك إضافة إلى جهود «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» المستمرة لاحتضان وتمكين منظومة تكنولوجيا العقارات المحلية المتنامية في دبي، مثل برنامج «PropTech Elevate».
وفي هذا السياق، قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يؤكد تقرير 'تكنولوجيا العقارات 2033' أن تكنولوجيا العقارات لم تعُد مجرد عنصر داعم هامشي للقطاع، بل أصبحت محركاً للنمو الاقتصادي والإنتاجية والمرونة الحضرية. ويعزّز هذا التقرير التزام مركز دبي المالي العالمي بترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا العقارات والنمو الحضري المستدام، مع تسريع طموحات الإمارة لمضاعفة مساهمة القطاع في الاقتصاد بحلول عام 2033».
من جانبه، قال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يؤكد تقرير 'تكنولوجيا العقارات 2033' مجدداً على التزام دبي بتأمين مستقبل قطاعها العقاري عبر الابتكار والبيانات والتقنيات المتقدمة التي تعزّز الشفافية وثقة المستثمرين. ويتجلى هذا التوجه في 'مركز دبي لتكنولوجيا العقارات'، الذي تم تأسيسه بالتعاون بين مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب استضافة مؤتمر 'بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط'. وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما يعزّز التنافسية العالمية ويضمن استدامة منظومة دبي العقارية على المدى الطويل».

