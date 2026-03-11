مساهمو «أبوظبي الأول» يوافقون على توزيع أرباح نقدية قياسية بقيمة 8.84 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)



عقد بنك أبوظبي الأول اجتماع الجمعية العمومية السنوي عن بُعد، وتم خلاله مناقشة واعتماد كافة البنود المطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 8.84 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 80 فلساً للسهم، وهي أعلى توزيعات نقدية في تاريخ المجموعة.وتستحق التوزيعات النقدية على مساهمي البنك المسجلين في 23 مارس 2026 (أي الذين قاموا بشراء الأسهم بتاريخ 19 مارس 2026 أو قبله).

ويؤكّد هذا الأداء قوة استراتيجية بنك أبوظبي الأول ودقة تنفيذها، إذ اختتم عام 2025 بتعزيز مكانته ليصبح أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بإجمالي أصول بلغ 1.40 تريليون درهم.

وجاء اعتماد التوزيعات عقب تسجيل أداء مالي قياسي للعام، إذ حقق البنك نمواً سنوياً بنسبة 24% في صافي الأرباح، ليصل إلى 21.11 مليار درهم في عام 2025، ما يشكّل تتويجاً لمسيرة نمو امتدّت لعدة سنوات، تمكّنت خلالها المجموعة من مضاعفة صافي أرباحها منذ عام 2020، مدفوعة بنهج ثابت للنمو، وقوة الميزانية العمومية، والأداء المتّسق عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

وقد تحقّق هذا النمو المزدوج الرقم بفضل ارتفاع أحجام العمليات عبر منتجات وفئات أصول متعددة، وتوطيد العلاقات مع العملاء، وتوسيع أنشطة البيع المتبادل، إلى جانب تطوير عروض الاستثمار لدى المجموعة.

حضور دولي وخلال عام 2025، عزّز بنك أبوظبي الأول موقعه الريادي في دولة الإمارات، مع مواصلة توسيع تواجده الدولي عبر أكثر من 20 سوقاً. كما شهدت أنشطة الإقراض وتدفقات الودائع العابرة للحدود نمواً مدعوماً بالممرات الرئيسة في أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشملت أهمّ إنجازات التوسع إطلاق العمليات في تركيا، ومدينة «جيفت» في الهند، وتنفيذ صفقات بارزة في نيجيريا، بالإضافة إلى إحراز تقدّم إضافي في مشروع تحويل العمليات في فرنسا إلى شركة تابعة.

وشهد العام أيضاً تسارعاً ملحوظاً في مسيرة البنك نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي، حيث جرى دمج تقنياته على مستوى المجموعة عبر مختلف العمليات والأنشطة. كما تمّ تعميم أداة «Microsoft Copilot» على كافة الموظفين، مدعومة بمكتبة متنامية تضمّ أكثر من 1,000 وكيل قائم على الذكاء الاصطناعي. ويعمل البنك حالياً على تطوير العديد من حالات الاستخدام التي تشمل مجالات التجارة والمدفوعات والامتثال والعمليات المالية وخدمات العملاء، ما يسهم في تحقيق تحسينات ملموسة في مستويات الإنتاجية والكفاءة وجودة تجربة العملاء.

وفي الوقت ذاته، يواصل مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطار الحوكمة المعتمَد للذكاء الاصطناعي المسؤول، ترسيخ الاستخدام المؤسسي لهذه التقنيات وتعزيز ريادة المجموعة في مجال الخدمات المصرفية القائمة على البيانات والذكاء.





نموذج الأعمال

وفي هذا الإطار، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «يعكس الأداء الذي حقّقه بنك أبوظبي الأول خلال عام 2025 متانة نموذج أعماله ونجاحه المستمر في بناء مؤسسة مالية تتمتع بالمكانة والتنوع والقدرة على بناء قيمة مستدامة على المدى الطويل. فقد سجلت المجموعة نتائج قياسية مدفوعة بنمو قوي في الدخل التشغيلي، وتحسن ملموس في جودة الأصول، إلى جانب إدارة منضبطة للتكاليف. كما أسهم تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق واحدة من أفضل نسب التكلفة إلى الدخل في القطاع، في تعزيز قدرة البنك على الحفاظ على أداء قوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية».وأضاف سموه: «واصل البنك الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع بقاء نسب كفاية رأس المال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، الأمر الذي أتاح له مواصلة دعم عملائه والقطاعات الحيوية، مع الحفاظ على مرونة ميزانيته العمومية وانضباطه في إدارة المخاطر. وأدّى البنك، خلال العام، دوراً محورياً في دعم وتمويل الاقتصاد الحقيقي، من خلال المساهمة في تمويل مشاريع كبرى في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، ودعم الصناعات الاستراتيجية القائمة على الابتكار، إلى جانب تمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضور الشركات الوطنية الرائدة، بصفته شريكاً مالياً موثوقاً للجهات الحكومية والصناديق السيادية والقطاع الخاص».

وأكّد سموه أنّ «هذه الجهود تتوافق مع أهداف دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لرأس المال والتجارة والتكنولوجيا». وأضاف: «واصل البنك توسيع حضوره الدولي، بما يعزّز الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الرئيسة في آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر شبكة تمتدّ في أكثر من 20 سوقاً دولياً، مع التركيز على تطوير الممرات الاقتصادية التي تدعم تدفقات التجارة والاستثمار».



زخم ملحوظ

من جانبها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «شهد عام 2025 تسارعاً واضحاً في زخم بنك أبوظبي الأول على المستوى الإقليمي، حيث واصل تعزيز دوره في الممرات الاقتصادية الرئيسة، وتوسيع حضوره الدولي، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف أنشطة البنك، بما يدعم تنمية فرص التجارة والاستثمار عبر الحدود. وقد أتاح التركيز على التنفيذ المنضبط وتحقيق تقدّم ملموس عبر مختلف قطاعات الأعمال تسجيل نتائج مالية قياسية، وتعزيز قوّة الميزانية العمومية للبنك، مع تنويع أكبر لمصادر الإيرادات عبر قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات والعملاء المميزين».

وأضافت: «بلغت إيرادات المجموعة، خلال العام، 36.68 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 21.11 مليار درهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 19.2%، متجاوزاً توجيهاتنا متوسطة الأجل، الأمر الذي يعزّز مكانة بنك أبوظبي الأول بين أكثر البنوك العالمية ربحية ضمن فئة البنوك ذات التصنيف الائتماني (-AA). وانطلاقاً من هذا الأداء القوي، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية تبلغ 80 فلساً للسهم عن السنة المالية 2025، بإجمالي توزيعات بقيمة 8.84 مليار درهم، وهي الأعلى في تاريخ البنك».

واختتمت: «بصفتنا الشريك المالي الموثوق للعملاء في دولة الإمارات وفي مختلف أسواقنا الدولية، نواصل أداء دور محوري في دعم الأجندة الاقتصادية طويلة الأجل للدولة. ومع دخولنا عام 2026 وما بعده، سنواصل الاستثمار في كوادرنا البشرية ومنصاتنا الرقمية ومنتجاتنا، مع الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار، للارتقاء بتجربة العملاء، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام».



إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تمت الموافقة في الاجتماع على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، والتقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية للسنة المالية 2025. كما تضمّن جدول الأعمال إخطاراً بالزكاة المستحقة عن عام 2025، واعتماد الميزانية العمومية للبنك، وبيان الأرباح والخسائر لعام 2025، وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026.

ويضم أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:

* سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

* معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان

* معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي

* معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر

* معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري

* الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

* محمد ثاني مرشد غنام الرميثي

* محمد سيف السويدي

* وليد المقرب المهيري

* حميد عبدالله الشمري

* خليفة عتيق المزروعي



مواصلة العمليات بكفاءة عالية

خلال الاجتماع، قدّم بنك أبوظبي الأول للمساهمين آخر المستجدّات في أعقاب التطورات الإقليمية، مؤكداً أن جميع الخدمات المصرفية والمنصات الرقمية وقنوات التواصل مع العملاء تعمل حالياً بكامل طاقتها، وأن المجموعة تواصل عملياتها بكفاءة عالية داخل دولة الإمارات وخارجها، مدعومة بأطرها القوية لاستمرارية الأعمال.