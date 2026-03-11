الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«عمومية تيكوم» تُقرّ توزيع 840 مليون درهم أرباحاً نقدية عن 2025

خلال اجتماع الجمعية العمومية (من المصدر)
12 مارس 2026 03:43

دبي (الاتحاد)

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، خلال اجتماعها السنوي في مدينة دبي للإنترنت، على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما أقرّت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 440 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن العام ذاته إلى 840 مليون درهم. ووافق المساهمون أيضاً على سياسة توزيع الأرباح المعدلة للسنة المالية 2026، والتي تقترح توزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 880 مليون درهم على دفعتين متساويتين، بواقع 440 مليون درهم في أغسطس 2026 ومارس 2027. وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، إن النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها المجموعة في عام 2025 تعكس كفاءة نموذج أعمالها.

تيكوم
مجموعة تيكوم للاستثمارات
سوق دبي المالي
