الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين جدد ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم وقلص الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5165.73 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.2 بالمئة إلى 5171.40 دولار.
وزاد الدولار 0.2 بالمئة مما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية مثل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 85.82 دولار للأوقية. وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2175.32 دولار وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1646.17 دولار.