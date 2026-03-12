الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

12 مارس 2026 10:25

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين جدد ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم وقلص الآمال في خفض ​أسعار الفائدة على المدى القريب.

بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5165.73 دولار للأوقية. وانخفضت العقود ⁠الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.2 بالمئة إلى 5171.40 ​دولار.

وزاد الدولار 0.2 بالمئة مما جعل السلع المقومة ​بالعملة الأميركية ‌مثل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة ⁠لحائزي العملات ​الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 85.82 دولار للأوقية. وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 ​بالمئة إلى 2175.32 دولار وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة ​إلى 1646.17 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
الدولار
