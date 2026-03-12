الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الدولار قرب أعلى مستوياته في 2026

عملات من فئة الدولار
12 مارس 2026 12:26

واصل الدولار مكاسبه اليوم الخميس ليظل قرب أقوى مستوياته لهذا العام.
وارتفع الدولار مقابل اليورو والين والجنيه الاسترليني والدولار النيوزيلندي لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين.
وهبط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1540 دولار في التعاملات الآسيوية ​مقتربا من أقل مستوى منذ نوفمبر.
كما نزل الين 0.2 بالمئة إلى 159.23 مقابل الدولار مقتربا من أدنى مستوى منذ يوليو 2024.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7122 دولار أميركي وهبط الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5897 دولار.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى ‌1.3374 دولار بما يزيد قليلا فقط عن ​أقل مستوى في العام حتى الآن.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.442 قرب أعلى مستوى منذ نوفمبر.
وزاد الدولار مقابل اليوان 0.1 بالمئة مسجلا 6.8834 يوان في التعاملات الخارجية.
وبالنسبة للعملات المشفرة، نزلت ​بتكوين 1.7 بالمئة إلى 69457.41 دولار وإيثر باثنين في المئة إلى ​2026.88 دولار.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
