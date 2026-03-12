مجلس إدارة «دانة غاز» يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 385 مليون درهم



‏الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس إدارة شركة دانة غاز، عن توصيته بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5.5 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2025.

وتبلغ قيمة التوزيعات المقترحة 385 مليون درهم (105 ملايين دولار)، ما يعكس تحسُّن المركز النقدي للشركة وتدفقاتها النقدية، وذلك بعد الإنجاز الناجح لمشروع توسعة الغاز «خورمور 250» ودخوله حيّز التشغيل في إقليم كردستان العراق.

‏وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة دانة غاز: تعكس توصية مجلس الإدارة كفاءة دانة غاز في تنفيذ خططها وأهدافها خلال عامٍ استثنائي في مسيرة الشركة، ومرونة أدائها في ظل الظروف الراهنة، وأحدث الإنجاز الناجح لمشروع «خورمور 250» نقلة نوعية في قدراتنا الإنتاجية، ويُرسي ركيزة لنمو إيراداتنا في المرحلة المقبلة، ونحرص في الوقت ذاته على التوزيع المتوازن لرأس المال، وقد أسهم تحسُّن التحصيلات في دعم ميزانيتنا العمومية.

وأضاف: نواصل التركيز على مرونة أداء الشركة وتحقيق عوائد مستدامة ومجزية للمساهمين.

وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقده في 21 أبريل 2026.