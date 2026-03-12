الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مجلس إدارة «دانة غاز» يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 385 مليون درهم

مجلس إدارة «دانة غاز» يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 385 مليون درهم
12 مارس 2026 16:55


‏الشارقة (الاتحاد)
أعلن مجلس إدارة شركة دانة غاز، عن توصيته بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5.5 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2025.
وتبلغ قيمة التوزيعات المقترحة 385 مليون درهم (105 ملايين دولار)، ما يعكس تحسُّن المركز النقدي للشركة وتدفقاتها النقدية، وذلك بعد الإنجاز الناجح لمشروع توسعة الغاز «خورمور 250» ودخوله حيّز التشغيل في إقليم كردستان العراق.
‏وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة دانة غاز: تعكس توصية مجلس الإدارة كفاءة دانة غاز في تنفيذ خططها وأهدافها خلال عامٍ استثنائي في مسيرة الشركة، ومرونة أدائها في ظل الظروف الراهنة، وأحدث الإنجاز الناجح لمشروع «خورمور 250» نقلة نوعية في قدراتنا الإنتاجية، ويُرسي ركيزة لنمو إيراداتنا في المرحلة المقبلة، ونحرص في الوقت ذاته على التوزيع المتوازن لرأس المال، وقد أسهم تحسُّن التحصيلات في دعم ميزانيتنا العمومية.
وأضاف: نواصل التركيز على مرونة أداء الشركة وتحقيق عوائد مستدامة ومجزية للمساهمين.
وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقده في 21 أبريل 2026.

دانة غاز
آخر الأخبار
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
الرياضة
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
اليوم 18:14
تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج
الرياضة
تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج
اليوم 17:58
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
الرياضة
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
اليوم 17:56
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
الرياضة
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
اليوم 17:55
السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم
الرياضة
السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم
اليوم 17:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©