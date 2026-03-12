الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

عمومية «العربية للطيران» تعتمد توزيع 30% أرباحاً نقدية

عمومية «العربية للطيران» تعتمد توزيع 30% أرباحاً نقدية
12 مارس 2026 16:56

 
الشارقة (الاتحاد)
وافق مساهمو شركة «العربية للطيران» خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توزيع أرباح بنسبة 30% من رأس المال للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
ويعكس توزيع أرباح بقيمة 30 فلساً لكل سهم، الأداء المالي القوي والنمو المستدام للناقلة الجوية الاقتصادية.
وتأتي توصية مجلس الإدارة في أعقاب النتائج المالية القوية، التي حققتها «العربية للطيران» خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025، إذ سجلت الشركة أرباحاً صافية قياسية قبل الضريبة قدرها 1.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالعام 2024.
وإضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، صادقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وكذلك على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية للفترة ذاتها، وعيّنت مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية الجديدة وحددت أتعابهم.
وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: يُعد أداء العربية للطيران خلال عام 2025 الأقوى في تاريخ المجموعة، ويؤكد مدى فعالية نموذج أعمالنا وكفاءة فريق الإدارة لدينا، وخلال العام، واصلنا توسيع شبكة وجهاتنا وإطلاق وجهات جديدة عبر أسواق رئيسية، إلى جانب زيادة القدرة التشغيلية لتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي الاقتصادي».
وأضافت «العربية للطيران» خلال العام 30 وجهة جديدة انطلاقاً من مراكز عملياتها الستة في دولة الإمارات والمغرب ومصر وباكستان. وتسلمت الناقلة 5 طائرات جديدة، كما أضافت تسع طائرات أخرى لدعم خططها التوسيعية وتعزيز شبكة وجهاتها. واختتمت الشركة العام 2025 بأسطول مكوّن من 90 طائرة إيرباص A320 وA321 تعمل عبر 220 وجهات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأضاف آل ثاني: وبالرغم من التطورات الجيوسياسية الراهنة ومدى تأثيراتها على الاقتصاد العالمي وقطاع الطيران في المنطقة، فإننا لا نزال واثقين من متانة صناعة الطيران حول العالم ومن قوة نموذج أعمالنا وقدرتنا على تحقيق استراتيجيتنا الطموحة، كما نثق بخبرة فريق الإدارة وبقدرتنا على التعامل مع التحديات الحالية، مع مواصلة تقديم قيمة مستدامة لعملائنا ومساهمينا.

