عمومية «أبوظبي للتأمين» تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 47%



أبوظبي (الاتحاد)

وافقت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 47 % (0.47 درهم للسهم الواحد، بإجمالي أرباح نقدية قدرها 267.9 مليون درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في ختام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عُقد أمس.

وناقش المساهمون خلال الاجتماع وأقروا جميع البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، بما في ذلك البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أداءً مالياً قوياً لعام 2025 أيضاً، ما يعكس المرونة الكبيرة التي يتمتع بها نموذج أعمالنا وانضباط استراتيجية النمو. وتسلط هذه النتائج الضوء على قدرة الشركة على خلق قيمة مستدامة مع الحفاظ على قوتها المالية.

وأضاف: تمكنا خلال العام من ترسيخ توافقنا مع الأولويات الوطنية من خلال مبادرات مثل الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، لدعم الأمن المالي ورفاهية المجتمع، كما حظينا بتكريم حفل جوائز «نافس» في دورته الثالثة، حيث حصدنا المركز الأول في فئتنا ضمن قطاع التأمين، بالإضافة إلى جائزة الفئة الذهبية للتميز في دعم مبادرات التوطين. وتؤكد الخطة المقترحة لتوزيع الأرباح مواصلة الشركة التزامها بتحقيق عائدات مستقرة لمساهمينا.

من جانبه، قال شارالامبوس مليوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين نتائج مالية قوية في عام 2025، حيث سجلت زيادة في صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة بلغت 533.1 مليون درهم، بنسبة 14.3%، فيما ارتفع إجمالي إيرادات التأمين إلى 8.3 مليون درهم. كما سجلت خدمات التأمين وإيرادات الاستثمار نمواً قوياً، ما يظهر قوة أعمال الشركة وكفاءتها في التنفيذ.

وخلال عام 2025، أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في عدد من المبادرات الاستراتيجية بما يتوافق مع ألوياتها في تحقيق النمو والتنوع والتنمية الوطنية. كما تجاوزت نسبة الملاءة المالية على مستوى المجموعة الموحدة إلى 200%، ما يظهر قوة التوقعات المالية للشركة على المدى الطويل وقدرتها الفائقة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وشركاء الأعمال.