اقتصاد

190 مصنعاً للحديد والفولاذ والصناعات المعدنية في عجمان عام 2025

190 مصنعاً للحديد والفولاذ والصناعات المعدنية في عجمان عام 2025
12 مارس 2026 17:16

 
عجمان (الاتحاد)
بلغ عدد مصانع الحديد والفولاذ والصناعات المعدنية في عجمان، 190 مصنعاً خلال عام 2025، مع نمو عضوية المصانع الجديدة بنسبة 28%، فيما وصل عدد العضويات المرتبطة بالقطاع في غرفة عجمان إلى 745 عضوية، بنسبة نمو سنوي نحو 5%، بحسب محمد علي الجناحي، مدير عام غرفة عجمان بالإنابة.
جاء ذلك خلال إطلاق مصنع «بالرميثة للصناعات الحديدية» في عجمان أول شحنة تجارية للتصدير إلى منطقة الخليج، بحضور عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الغرفة، والدكتور عادل بالرميثة، المؤسس والرئيس التنفيذي للمصنع وعدد من مسؤولي المصنع.
وأشار الجناحي إلى أن قطاع الحديد والفولاذ والصناعات المعدنية يعد من الركائز الأساسية لدعم التنمية الصناعية والاقتصادية في الإمارة، وتعزيز سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات قطاعات البناء والبنية التحتية، مؤكداً اعتماد المصانع على أحدث التقنيات الصناعية الصديقة للبيئة واتباع أفضل الممارسات لتعزيز الاستدامة وزيادة الإنتاجية.
من جانبه، أوضح الدكتور عادل بالرميثة أن منتجات المصنع تشمل قضبان التسليح والسبائك والأنابيب، وأن استراتيجية المصنع ترتكز على تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وبناء شراكات استراتيجية، وتطوير العمليات التشغيلية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى إنشاء مراكز توزيع إقليمية لتوسيع نطاق وصول المنتجات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

