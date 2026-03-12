الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إنوفيشن هب» و«كابيتال دوت كوم» يطلقان برنامج «CapitalHer»

مركز دبي المالي العالمي
12 مارس 2026 17:37

 

دبي (الاتحاد)
أعلن «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، وبالشراكة مع «كابيتال دوت كوم» Capital.com، المجموعة العالمية المتخصّصة في التكنولوجيا المالية والعاملة في مجال التداول الإلكتروني الخاضع لرقابة الهيئات التنظيمية، عن إطلاق CapitalHer، وهو برنامج نوعي جديد يهدف إلى تمكين النساء في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من اكتساب المعرفة والثقة والخبرات العملية اللازمة للاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق المالية.
ويُعد CapitalHer برنامجاً تدريبياً مكثفاً بأسلوب المسرّعات يمتد على مدار ستة أسابيع، وينطلق في مارس 2026، وهو مخصّص للنساء من مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي. ويجمع البرنامج بين التعليم المالي، والتعلّم التطبيقي العملي، والإرشاد، والعمل الجماعي بين المشاركات.
ويهدف إلى تقليص فجوات المشاركة في مجالي التداول والاستثمار، من خلال توفير بيئة داعمة وسهلة تمكّن النساء من بناء مهاراتهن، وتجربة استراتيجيات مختلفة، والتعلّم مباشرة من خبراء القطاع المالي.
وقد صُمم البرنامج لضمان تحقيق توازن بين المعرفة التأسيسية والتطبيق العملي. ويمكن للراغبات في المشاركة بالبرنامج التسجيل قبل 30 مارس المقبل.
وسيتم اختيار ما بين 25 إلى 30 مشاركة من مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، بناءً على الدافعية والإمكانات، على أن تتم عملية التسجيل والاختيار بدعم من قنوات «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي والشركاء. كما سيشارك شركاء إقليميون ومرشدون وخبراء متخصصون في البرنامج، على أن تُختتم ورش العمل بنهاية أبريل 2026.
ويختتم برنامج CapitalHer فعالياته بتنظيم يوم العرض خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ضمن أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي 2026، للاحتفاء بتجارب المشاركات وأبرز الدروس المستفادة والإنجازات المتميزة.
وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: يجسّد برنامج CapitalHer دور «إنوفيشن هب» كمنصة تلتقي فيها المواهب والابتكار والفرص، ومن خلال احتضان هذا البرنامج، نتيح للنساء في دول مجلس التعاون الخليجي بناء قدرات مالية عملية، مع الحصول على فرصة للتعرّف عن قرب على أكثر بيئات التكنولوجيا المالية والابتكار حيوية في المنطقة، ومن خلال مبادرات مثل CapitalHer نُسهم في ترسيخ منظومة مالية شاملة، جاهزة للمستقبل، تدعم تنمية المواهب والابتكار المسؤول والنمو الاقتصادي طويل الأمد.
من جانبه، قال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال دوت كوم» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يُعد التعليم والمشاركة المسؤولة في صميم رسالة «كابيتال دوت كوم» ومن خلال برنامج CapitalHer لا نتحدث فقط عن التمكين، بل نوفّر مساحة آمنة ومنظمة للنساء للتعلّم والممارسة وطرح الأسئلة، مع إتاحة الوصول إلى مرشدين وأدوات فورية ومجتمع داعم من المشاركات، ويعكس هذا البرنامج تماماً قيمنا كشركة تداول خاضعة للتنظيم وتضع التعليم في مقدمة أولوياتها».
وبصفته أول وأكبر مسرّع للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يواصل «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المواهب عبر مختلف القطاعات.
ومن خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي وأكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي، يواصل «إنوفيشن هب» ومركز دبي المالي العالمي المساهمة في تنمية مجتمع متزايد من المواهب.
وأنهى 10,164 متعلماً برامجهم في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين منذ تأسيسها إلى 51,620 مستفيداً.

 

