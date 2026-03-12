مؤشر نيكاي الياباني يغلق منخفضاً

طوكيو، لندن (رويترز)
أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض أمس مع استئناف أسعار النفط العالمية ارتفاعها.
وتراجع المؤشر نيكي 1.04% إلى 54452.96 نقطة بعدما انخفض 2.2% في وقت سابق من الجلسة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.32% إلى 3649.85 نقطة.
ونزلت أسهم شركات التكنولوجيا، إذ خسر سهم أدفانتست 1.55% وسوفت بنك 3.6% وانخفض سهم طوكيو إلكترون 1.53%.
وهبطت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 باستثناء ثلاثة. وتراجع قطاع العقارات 3.56% ليصبح الأسوأ أداء. وصعد قطاع التعدين 2.73%.
وواصلت الأسهم الأوروبية خسائرها أمس في وقت يقيم فيه المستثمرون أثر ارتفاع أسعار النفط الذي فاقم المخاوف بشأن التضخم. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 599 نقطة بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش. وقاد مؤشر قطاع البنوك، الحساس للتقلبات الاقتصادية، خسائر القطاعات بانخفاضه 1.1%. وفي المقابل، دفعت المخاوف الجيوسياسية المستمرة أسهم قطاع الدفاع إلى الارتفاع 1.3%.