اقتصاد

مؤشر نيكاي الياباني يغلق منخفضاً

لوحة تعرض أرقام مؤشر نيكاي وأسعار الصرف بأحد شوارع طوكيو (أ ف ب)
13 مارس 2026 02:36

طوكيو، لندن (رويترز) 

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض أمس مع استئناف أسعار النفط العالمية ارتفاعها.
وتراجع المؤشر نيكي 1.04% إلى 54452.96 نقطة بعدما انخفض 2.2% في ⁠وقت سابق من الجلسة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ​1.32% إلى 3649.85 نقطة.
ونزلت أسهم شركات ​التكنولوجيا، إذ خسر سهم أدفانتست 1.55% وسوفت بنك 3.6% وانخفض سهم طوكيو إلكترون 1.53%.
وهبطت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة ​طوكيو وعددها 33 باستثناء ‌ثلاثة. ⁠وتراجع قطاع ‌العقارات 3.56% ليصبح ‌الأسوأ أداء. وصعد قطاع التعدين 2.73%.
وواصلت الأسهم الأوروبية خسائرها أمس في وقت يقيم فيه المستثمرون أثر ارتفاع أسعار النفط الذي فاقم ​المخاوف بشأن التضخم. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى ⁠599 نقطة بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش. وقاد مؤشر قطاع البنوك، الحساس للتقلبات الاقتصادية، خسائر القطاعات بانخفاضه 1.1%. وفي المقابل، ​دفعت المخاوف الجيوسياسية المستمرة ‌أسهم ⁠قطاع ‌الدفاع إلى الارتفاع 1.3%.  

