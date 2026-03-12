%3 تراجعاً في أرباح «بي إم دبليو» العام الماضي

ميونخ (د ب أ)

نجحت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات بشكل مفاجئ في الصمود أمام الأزمة التي يعاني منها قطاع السيارات في ألمانيا.

فبينما أعلنت شركات منافسة عن تراجع كبير في الأرباح، انخفض صافي أرباح «بي إم دبليو» خلال العام الماضي بنسبة 3% فقط ليصل إلى نحو 7.5 مليار يورو، حسبما أعلنت الشركة في ميونخ أمس.

وبذلك جاءت النتائج أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون أرباحاً تقل عن 7 مليارات يورو. غير أن الإيرادات تراجعت بنسبة 6.3% إلى 133 مليار يورو.

وتتجاوز «بي إم دبليو» حتى الآن الأزمة العامة التي تعصف بصناعة السيارات الألمانية بشكل أفضل نسبيا من منافسيها.

ورغم أن هذا يعد ثالث تراجع سنوي في الأرباح، فإن أرباح منافستيها الألمانيتين «مرسيدس» و«فولكس فاجن» انخفضت خلال العام الماضي إلى ما يقرب من النصف لكل منهما. وسجلت مرسيدس في عام 2025 أرباحاً بلغت 5.3 مليار يورو، بينما بلغ صافي أرباح مجموعة فولكس فاجن الأكبر حجماً بكثير 6.9 مليار يورو.

وفي الوقت الذي قامت فيه شركات السيارات الألمانية الأخرى بتقليص الوظائف، تمكنت «بي إم دبليو» حتى الآن من تجاوز الأزمة من دون تنفيذ برامج لتسريح الموظفين.