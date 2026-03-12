33.6 مليار دولار قيمة صادرات تكنولوجيا الاتصالات بكوريا خلال فبراير

سيؤول (وام)

تضاعفت صادرات جمهورية كوريا الشقيقة من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر من مرتين على أساس سنوي خلال شهر فبراير الماضي، مع ارتفاع صادرات الرقائق وسط طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، وذلك وفق البيانات الصادرة أمس الخميس عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن بيانات الوزارة أظهرت أن صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال فبراير بلغت 33.6 مليار دولار، مقارنة بـ16.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة حادة على أساس سنوي رغم انخفاض عدد أيام العمل، ويعد ذلك أعلى مستوى من حيث القيمة خلال أي شهر فبراير.