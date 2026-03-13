صعود الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار ‌الذهب صباح اليوم مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 5112.34 دولار للأوقية، لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل هبطت 0.2% إلى 5115.80 دولار.

وانخفض الدولار قليلًا مما جعل السلع المقومة به مثل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

و فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 85.03 دولار للأوقية.

وصعد سعر البلاتين بالمعاملات الفورية 1.3% إلى 2159.01 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1630.71 دولار.