الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفع الدولار اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر.



وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر، ويرجع ذلك لأسباب منها جاذبيته كملاذ آمن.

وارتفع المؤشر 0.16 بالمئة إلى 99.83، ‌متجها لتحقيق مكاسب بنسبة واحد بالمئة هذا الأسبوع. وانخفض اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1501 دولار، وهو مستوى ‌لم يسجله منذ 21 نوفمبر.



وانخفض سعر صرف الين إلى 159.69 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024. وخسر الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.333 دولار.