الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر

الدولار يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر
13 مارس 2026 13:39

ارتفع الدولار اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية.
وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر، ويرجع ذلك لأسباب منها جاذبيته كملاذ آمن.
وارتفع المؤشر 0.16 بالمئة إلى 99.83، ‌متجها لتحقيق مكاسب بنسبة واحد بالمئة هذا الأسبوع. وانخفض اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1501 دولار، وهو مستوى ‌لم يسجله منذ 21 نوفمبر.

وانخفض سعر صرف الين إلى 159.69 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024. وخسر الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.333 دولار.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
