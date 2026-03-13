الطلب المحلي ينعش الحجوزات الفندقية خلال عطلة عيد الفطر

رشا طبيلة (أبوظبي)



يشهد الطلب على حجوزات الإقامة بالقطاع الفندقي في الإمارات خلال عطلة عيد الفطر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بشكل رئيس من السوق المحلي، وفقاً لمديري فنادق ومواقع حجز رقمية، والتي توقعت ارتفاع معدلات إشغال لنسب تصل إلى %85، لاسيما في الفنادق والمنتجعات الشاطئية.

وأكد هؤلاء أن الأوضاع الراهنة لم تغير من نمط الحجوزات المعتاد في مثل هذا التوقيت من كل عام، خاصة مع تفضيل الأسر والعائلات قضاء عطلة عيد الفطر في الإمارات، متوقعين أن تسهم العروض التي تقدمها الفنادق على الإقامات الفندقية في تحفيز الطلب المحلي.



منتجعات شاطئية

وكشف تطبيق «ويجو»، السوق الإلكتروني المتخصّص في حجوزات السفر والفنادق، عن تزايد توجه سكان دولة الإمارات نحو الإقامات المحلية في مختلف أنحاء الدولة مع اقتراب عطلة عيد الفطر.

ووفقاً لبيانات «ويجو»، شهدت عمليات البحث عن الفنادق ارتفاعاً ملحوظاً، مع طلب قوي على المنتجعات الشاطئية من فئتي الأربع والخمس نجوم، ومنتجعات الاسترخاء، والفنادق الفاخرة في مختلف أنحاء الإمارات.

وقال كريج هيويت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للفنادق في «ويجو»: «نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البحث عن الفنادق داخل الدولة عبر «ويجو» مع اقتراب عطلة عيد الفطر، حيث يتجه العديد من المقيمين إلى قضاء العطلة داخل الإمارات، وتسهم الثقة بجهود الدولة في توفير البيئة الآمنة في تعزيز ثقة النزلاء، ما ينعكس في زيادة الطلب على المنتجعات المحلية والإقامات داخل الإمارات».

ويعكس هذا الارتفاع توجهاً أوسع نحو الإجازات القصيرة عالية الجودة، حيث يعيد العديد من سكان الإمارات النظر في خطط السفر لمسافات طويلة ويختارون قضاء العطلة داخل الدولة. وتشير بيانات ويجو إلى أن المسافرين يركزون بشكل متزايد على السهولة والراحة والخصوصية، مع اهتمام واضح بالوجهات التي تتيح للعائلات والمجموعات الصغيرة الاسترخاء دون تعقيدات السفر الدولي.

وتتصدر المنتجعات الشاطئية الفاخرة في مختلف إمارات الدولة قائمة الخيارات الأكثر بحثاً قبل عطلة العيد، لا سيما الفنادق التي توفِّر شواطئ خاصة، وأجنحة واسعة، ومرافق مناسبة للعائلات، وتجارب طعام مميزة. كما تشهد الإقامات التي تركّز على العافية والاسترخاء اهتماماً متزايداً، حيث يبحث المسافرون عن المنتجعات التي توفّر مرافق وخدمات شاملة.

عطلات قصيرة

وقال محمد سوسان، مدير عام مجموعة فنادق «أيلا» الإمارات، جيبوتي وسلطنة عُمان، «مع إعلان إجازة عيد الفطر المبارك لمدة أربعة أيام، لاحظنا في فنادق «أيلا» مدينة العين تسجيل طلب قوي على الإقامة الفندقية خلال فترة العيد، مدفوعاً بشكل رئيس بالسياحة المحلية من داخل الدولة، لا سيما من العائلات والمقيمين الباحثين عن قضاء عطلة قصيرة داخل الإمارات».

وأشار سوسان إلى اهتمام متزايد بالوجهات الثقافية والترفيهية في المدينة، مثل واحة العين ومتحف العين الوطني، وهو ما يعزز من جاذبية العين كوجهة مفضلة خلال إجازة العيد، خاصة للعائلات، مؤكداً أن مدينة العين تبقى من الوجهات المفضلة داخل الدولة لما تتميز به من طابع عائلي، وتنوع في الأنشطة الثقافية والترفيهية، وهو ما يدعم استمرار النمو في الطلب على الإقامة الفندقية خلال المواسم والعطلات الرسمية.

وأكد أن حركة الحجوزات الحالية تعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع الطلب خلال أيام العيد، مع تركيز واضح على الإقامات القصيرة من ليلتين إلى ثلاث ليالٍ.

وبناءً على المؤشرات التشغيلية الحالية واتجاهات السوق، توقع سوسان أن تتراوح نسب الإشغال في فنادق العين خلال عطلة عيد الفطر ما بين 80% إلى 85%، مع تسجيل ذروة الإشغال خلال أول وثاني أيام العيد، نتيجة الإقبال القوي من السوق المحلي وسياحة العائلات، مشيراً إلى أن العامل الزمني للحجوزات المتأخرة يعزّز الطلب القريب من فترة العيد، مما يحتم على الفنادق اتباع استراتيجية تسويق مرنة وعالية الاستجابة للسوق المحلي، خاصة خلال الأيام القليلة التي تسبق بداية الإجازة.

وتوقع سوسان أن ينعكس هذا الطلب المرتفع بشكل إيجابي على متوسط أسعار الغرف، في ظل حرص الفنادق على تقديم باقات مرنة وعروض موجّهة خصيصاً للسوق المحلي، بما يواكب حجم الطلب ويعزّز من تجربة الضيوف خلال فترة العيد.

وفي ذات السياق، قال طارق مرشد، مدير إدارة المبيعات في فندق العين روتانا، «نشهد خلال عيد الفطر عادة إشغالاً مرتفعاً يفوق 93%، مشيراً إلى أن الطلب يأتي من السوق المحلي بشكل رئيسي من خلال القادمين من إمارات أخرى إلى مدينة العين».

حجوزات مبكرة

قال حسام كمال، المدير العام لفندق أمواج روتانا دبي، إن فترة عيد الفطر تشهد عادةً نشاطاً ملحوظاً في حركة الحجوزات الفندقية، مدعومة بتفضيل الأسر والعائلات قضاء عطلات قصيرة داخل الدولة. وأوضح كمال أن المؤشرات الحالية تعكس طلباً جيداً على الإقامة خلال فترة العيد، مما يسهم في تحقيق نسب إشغال مستقرة مدعومة بالحجوزات المبكرة، متوقعاً أن يحقق الفندق متوسط إشغال بين 85 إلى 90% خلال أيام إجازة العيد، مشيراً إلى أن السوق المحلي يمثل المصدر الرئيسي للطلب خلال هذه الفترة.