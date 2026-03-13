تراجع متوسط سعر بيع سيارات «مرسيدس»

شتوتجارت (د ب أ)

سجلت شركة «مرسيدس-بنز» الألمانية للسيارات خلال العامين الماضيين تراجعاً في متوسط سعر بيع سياراتها، وذلك بعد سنوات حققت فيها أرباحاً استثنائية، وفقاً لتحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية لبيانات العروض المالية للشركة.

وانخفض متوسط سعر البيع لدى مرسيدس، الذي يربط إيرادات قسم سيارات الركاب بعدد الوحدات المباعة، إلى 68 ألفاً و100 يورو في عام 2025 مقارنة بـ 71 ألف يورو في عام 2024، أي بتراجع قدره 4%.

وأظهر التحليل أن متوسط سعر البيع كان قد ارتفع بشكل مستمر من 51 ألف يورو في عام 2019 إلى ذروة بلغت 74 ألفاً و200 يورو في عام 2023.