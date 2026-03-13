شركة «XCath» تجمع 30 مليون دولار ضمن جولة تمويل من الفئة «C»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة «XCath» المتخصصة في الأجهزة الطبية وتطوير الروبوتات الجراحية داخل الأوعية الدموية الدماغية، والتي تمتلك شركة الهلال للمشاريع حصةً فيها، عن حصولها على تمويل بقيمة 30 مليون دولار ضمن جولة التمويل من الفئة C، ليصل إجمالي التمويل الذي جمعته الشركة منذ تأسيسها إلى 92 مليون دولار.

وسيدعم هذا التمويل الجديد الجهود التي تبذلها «XCath» لطرح أول روبوت للجراحة داخل الأوعية الدموية في العالم في الأسواق، وكذلك لتنفيذ عملية استئصالٍ لخثرة دموية بطريقة ميكانيكية عن بُعد باستخدام الروبوت الجراحي.وتمت الجولة الاستثمارية بقيادة مشتركة بين شركة الهلال للمشاريع، إحدى شركات مجموعة الهلال، والدكتور فريد مول، رئيس مجلس إدارة «XCath».

وقال إدواردو فونسيكا، الرئيس التنفيذي لشركة «XCath»: «ممتنون لمستثمرينا على ثقتهم بمهمتنا والتزامنا بتحسين الرعاية السريرية للمصابين بأمراض الأوعية الدموية، وفي 2025 ركّز فريقنا على تحسين إمكانيات الجراحات الروبوتية داخل الأوعية الدموية، وسيُسرّع هذا التمويل سعينا إلى توسيع نطاق توفر الرعاية التي تنقذ حياة المريض أينما كان موقعه دون استثناء».

وتأتي هذه الجولة التمويلية من الفئة «C» عقب نجاح «XCath» في تنفيذ أول عملية جراحية باستخدام نظامها الروبوتي «IRIS» لعلاج حالات تمدد الأوعية المعقدة في الدماغ في نوفمبر 2025، على يد الدكتور فيتور مينديس بيريرا في «The Panama Clinic» بمدينة بنما بالتعاون مع الباحث الرئيسي المحلي الدكتور أناستاسيو أميخيراس سيباوستي، وهذه المرة الثانية في التاريخ التي يُستخدم فيها روبوت جراحي لإجراء تدخل في الأوعية العصبية داخل الجمجمة، ما عزّز مكانة «XCath» ودورها المحوري في قيادة مجال الجراحة الروبوتية داخل الأوعية الدموية.

يعد علاج الجلطات وأمراض الأوعية العصبية الأخرى من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في قطاع الرعاية الصحية، ولدى «XCath» الإمكانات والخبرات اللازمة لبناء منصة تقود ثورة الروبوتات الجراجية للأوعية الدموية، لا سيما مع الدعم الأخير من هذه الجولة التمويلية المثمرة.

وقال الدكتور مول: «تنجح الجراحة الروبوتية عندما يقترن الابتكار بالتنفيذ العملي المدروس، ولقد أسست (XCath) قاعدة فنية متينة، والأهم من ذلك أنها كوّنت فريقاً يقدّر الدقة في العمل والتنفيذ، ويدرك أهمية الرؤية الواضحة، وأنا سعيد بدعم مهمتهم الرامية إلى إتاحة هذه الابتكارات العظيمة بأعلى المعايير على نطاق عالمي واسع لإنقاذ المصابين بالسكتات الدماغية أينما كانوا».