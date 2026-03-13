السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع الأسهم الآسيوية

متعاملون يتابعون مؤشر بورصة كوريا في غرفة تداول للعملات الأجنبية ببنك في سيؤول (أ ف ب)
14 مارس 2026 02:05

عواصم (وكالات)

أخبار ذات صلة
انخفاض أسعار النفط
أسعار النفط تعاود الارتفاع فوق 100 دولار

سجلت معظم الأسهم الآسيوية تراجعاً أمس، بينما تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل تقريباً. 
وكما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 1.7 %. وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة %1، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب  %0.8. 
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة %0.1. وتراجع أيضاً مؤشر تايكس التايواني %0.5  وانخفض مؤشر سينسكس الهندي %1.8.
وأنهى المؤشر نيكاي الياباني تعاملات أمس على انخفاض ليسجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي بنزوله 3.2%، مع تنامي المخاوف بشأن التضخم وعزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية. وانخفض نيكاي 1.2% ليغلق عند 53819.61 نقطة أمس بعد أن تراجع 2.1% في وقت سابق من الجلسة. وخسر المؤشر 8.5% منذ ​إغلاق 27 فبراير. ‌وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠0.6% ​إلى 3629.03 نقطة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 0.04% إلى 100.42 دولار للبرميل بحلول ​الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل 0.6% إلى 95.12 دولار للبرميل. وعلى المؤشر ​نيكاي، صعد 72 سهماً وتراجع 152 سهماً.
وأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً على المؤشر، إذ انخفض سهم سوفت بنك جروب 4.5%، وتراجع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ​3.5%. وهبط سهم هوندا ‌موتور ⁠5.6%، ‌وهو أكبر انخفاض له منذ فبراير ‌2025، بعد أن قالت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إنها ستتكبد أول خسارة ⁠سنوية لها منذ ما يقرب من 70 عاماً كشركة مدرجة في ​البورصة بسبب تكاليف إعادة الهيكلة الضخمة في أعمالها المتعلقة بالسيارات الكهربائية والتي تصل إلى 15.7 مليار دولار. 
وخالفت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة الاتجاه الهبوطي، إذ ارتفع مؤشر شركات التنقيب 2.1% وتصدر المكاسب من بين 33 مؤشراً فرعياً. وانخفض المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.8% إلى ​594 نقطة بحلول الساعة 0806 بتوقيت ​جرينتش ‌مع تراجع جميع المؤشرات ⁠المحلية في ​أوروبا.

آخر الأخبار
دونالد ترامب يلقي خطاباً في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد إيران بضربات أشدّ
14 مارس 2026
إطلالة عامة على المسجد الأقصى المبارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل إغلاق المسجد الأقصى
14 مارس 2026
نازحون لبنانيون يجلسون داخل خيامهم في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان
14 مارس 2026
جندي أوكراني يطلق قذيفة مدفع نحو موقع روسي في كوبيانسك - أرشيفية
الأخبار العالمية
3 قتلى بضربة روسية شرق أوكرانيا
14 مارس 2026
طائرة «كي سي 135» تزود مقاتلة بالوقود - أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل 6 من طاقم طائرة أميركية للتزود بالوقود تحطمت في العراق
14 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©