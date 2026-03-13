تراجع الأسهم الآسيوية

عواصم (وكالات)
سجلت معظم الأسهم الآسيوية تراجعاً أمس، بينما تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل تقريباً.
وكما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 1.7 %. وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة %1، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب %0.8.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة %0.1. وتراجع أيضاً مؤشر تايكس التايواني %0.5 وانخفض مؤشر سينسكس الهندي %1.8.
وأنهى المؤشر نيكاي الياباني تعاملات أمس على انخفاض ليسجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي بنزوله 3.2%، مع تنامي المخاوف بشأن التضخم وعزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية. وانخفض نيكاي 1.2% ليغلق عند 53819.61 نقطة أمس بعد أن تراجع 2.1% في وقت سابق من الجلسة. وخسر المؤشر 8.5% منذ إغلاق 27 فبراير. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6% إلى 3629.03 نقطة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 0.04% إلى 100.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل 0.6% إلى 95.12 دولار للبرميل. وعلى المؤشر نيكاي، صعد 72 سهماً وتراجع 152 سهماً.
وأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً على المؤشر، إذ انخفض سهم سوفت بنك جروب 4.5%، وتراجع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.5%. وهبط سهم هوندا موتور 5.6%، وهو أكبر انخفاض له منذ فبراير 2025، بعد أن قالت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إنها ستتكبد أول خسارة سنوية لها منذ ما يقرب من 70 عاماً كشركة مدرجة في البورصة بسبب تكاليف إعادة الهيكلة الضخمة في أعمالها المتعلقة بالسيارات الكهربائية والتي تصل إلى 15.7 مليار دولار.
وخالفت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة الاتجاه الهبوطي، إذ ارتفع مؤشر شركات التنقيب 2.1% وتصدر المكاسب من بين 33 مؤشراً فرعياً. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% إلى 594 نقطة بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش مع تراجع جميع المؤشرات المحلية في أوروبا.