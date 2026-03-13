تراجع الأسهم الآسيوية

عواصم (وكالات)

سجلت معظم الأسهم الآسيوية تراجعاً أمس، بينما تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل تقريباً.

وكما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 1.7 %. وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة %1، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب %0.8.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة %0.1. وتراجع أيضاً مؤشر تايكس التايواني %0.5 وانخفض مؤشر سينسكس الهندي %1.8.

وأنهى المؤشر نيكاي الياباني تعاملات أمس على انخفاض ليسجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي بنزوله 3.2%، مع تنامي المخاوف بشأن التضخم وعزوف المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر العالية. وانخفض نيكاي 1.2% ليغلق عند 53819.61 نقطة أمس بعد أن تراجع 2.1% في وقت سابق من الجلسة. وخسر المؤشر 8.5% منذ ​إغلاق 27 فبراير. ‌وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠0.6% ​إلى 3629.03 نقطة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 0.04% إلى 100.42 دولار للبرميل بحلول ​الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل 0.6% إلى 95.12 دولار للبرميل. وعلى المؤشر ​نيكاي، صعد 72 سهماً وتراجع 152 سهماً.

وأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً على المؤشر، إذ انخفض سهم سوفت بنك جروب 4.5%، وتراجع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ​3.5%. وهبط سهم هوندا ‌موتور ⁠5.6%، ‌وهو أكبر انخفاض له منذ فبراير ‌2025، بعد أن قالت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إنها ستتكبد أول خسارة ⁠سنوية لها منذ ما يقرب من 70 عاماً كشركة مدرجة في ​البورصة بسبب تكاليف إعادة الهيكلة الضخمة في أعمالها المتعلقة بالسيارات الكهربائية والتي تصل إلى 15.7 مليار دولار.

وخالفت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة الاتجاه الهبوطي، إذ ارتفع مؤشر شركات التنقيب 2.1% وتصدر المكاسب من بين 33 مؤشراً فرعياً. وانخفض المؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.8% إلى ​594 نقطة بحلول الساعة 0806 بتوقيت ​جرينتش ‌مع تراجع جميع المؤشرات ⁠المحلية في ​أوروبا.