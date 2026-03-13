مذكرة تعاون بين «دو» و«هواوي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو»، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «هواوي» للتعاون بين الجانبين في مجال تسريع تطوير المرحلة الثانية من شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، لتقديم تجارب وخدمات اتصالات بسرعات تصل إلى 10 جيجابت / ثانية للعملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويركز التعاون بين الجانبين على تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصال اللاسلكية لدى «دو» بما يدعم قدرات النطاق العريض الفائق، ويُتيح سرعات قصوى تصل إلى 10 جيجابت في الثانية في المواقع الخارجية والداخلية على حد سواء.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»:

يُسهم تعاوننا الاستراتيجي مع «هواوي» في تسريع تطورنا نحو توفير تجربة اتصال فائقة السرعة ضمن فئة 10 جيجابت في الثانية، ودعم تطوير خدمات مُبتكرة ومُتميزة، ويفتح مجالات جديدة لتعزيز القيمة المُضافة في قطاعات ناشئة، مثل التنقل الذاتي والأنشطة الاقتصادية الخاصة بالطيران منخفض الارتفاع.

وتمثل هذه الاتفاقية الجديدة خطوة محورية في مسيرة التعاون الناجح بين الجانبين، مع التزامهما المُشترك بتطوير المرحلة التالية من تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+).