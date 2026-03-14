اقتصاد

«سندك»: الثقافة المالية ركيزة لتعزيز ثقة المستهلك المالي وحمايته

«سندك»: الثقافة المالية ركيزة لتعزيز ثقة المستهلك المالي وحمايته
15 مارس 2026 03:40

أبوظبي (وام)

أكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«سندك» وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات، أن الثقافة المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستهلك المالي وحمايته، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والانتشار الواسع للخدمات والمنتجات المالية والرقمية. 
وقالت العوضي، بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق المستهلك» الذي يوافق 15 مارس من كل عام، إن احتفاء «سندك» بهذه المناسبة يأتي لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في مجال حماية المستهلك المالي، وبنيتها التشريعية القوية التي تدعم وتضمن حقوقه وتعزز فهمه لمسؤولياته عند التعامل المالي.
وأضافت أن وحدة «سندك» جاءت لتجسّد هذا النهج الوطني، وتضع إطاراً أكثر فعالية وجدوى لتمكين المستهلك عبر آليات عادلة ومستقلة وشفافة تبدأ بتقديم الشكوى وتنتهي بعودة الحقوق إلى مستحقيها.
وأوضحت أن شعار «اليوم العالمي لحقوق المستهلك» لهذا العام، «منتجات آمنة، مستهلكون واثقون»، يأتي في ظل التحولات المتسارعة في القطاع المالي، مشيرة إلى أن الثقافة المالية أصبحت خياراً استراتيجياً وضرورة حتمية لضمان حقوق المستهلك المالي وحمايته.
وأشارت إلى أن حماية المستهلك المالي لا تقتصر على تسوية المنازعات عند وقوعها، بل تبدأ بالوقاية الاستباقية من خلال نشر الوعي المالي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ثقة المستهلك بالقطاع، موضحة أن المستهلك الأكثر إدراكاً ومعرفة تكون علاقته أكثر توازناً مع المؤسسات المالية وشركات التأمين، وتكون احتمالات النزاع لديه أقل.
وأكدت «سندك» مواصلة دورها بصفتها أول وحدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك وترسيخ منظومة مصرفية عادلة وشفافة تضع مصلحة المستهلك في صميم أولوياتها.

