«مدن» تطلق مشروع «تارا بارك» السكني بجزيرة الريم في أبوظبي

أطلقت شركة «مدن» مشروعها السكني الجديد «تارا بارك» في قلب جزيرة الريم بأبوظبي، مؤكدة أن المشروع يأتي استجابة لمتطلبات السوق المتنامية، في ظل استمرار ثقة المستثمرين وقوة الطلب على الوحدات السكنية ذات المواقع المتميزة في أبوظبي، لا سيما على المشاريع التي تركز على جودة الحياة والقيمة الاستثمارية العالية على المدى الطويل.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنه وفي إطار تعزيز الفرص الاستثمارية، طُرحت وحدات المشروع بنظام التملك الحر أمام المشترين من مختلف الجنسيات، ويُنظر إلى «تارا بارك» باعتباره استثماراً موجهاً للمستقبل يسهم في دعم نمو قطاع التطوير العقاري في أبوظبي على المدى الطويل.

ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي، ومن المخطط أن يكون متصلاً مباشرةً بـ«ريم مول»، كما يقع بالقرب من اثنين من الجسور الرئيسية المؤدية إلى جزيرة الريم، ما يسهل التنقل إلى مختلف أنحاء المدينة.

ويلبي «تارا بارك» احتياجات المهنيين والعائلات من خلال توفير مساحات عمل مرنة وحضانات للأطفال ضمن المشروع، بما يعكس توجهاً نحو توفير تجربة سكنية متوازنة ومريحة.

ويقدم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بتصاميم تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، بما يلبي احتياجات الأفراد والعائلات والمستثمرين.