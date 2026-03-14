تراجع البورصات العالمية الأسبوع الماضي

أحمد عاطف (القاهرة)



شهدت أسواق المال العالمية أداءً متراجعاً خلال الأسبوع المنتهي، وسط حالة من الحذر في أوساط المستثمرين، نتيجة استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة، في ظل استمرار التوترات السياسية، إلى جانب ترقُّب الأسواق لبيانات اقتصادية مهمة قد تحدّد اتجاه السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة. وأنهت مؤشرات أسهم «وول ستريت» تعاملات الأسبوع على انخفاض، مسجّلة خسائر أسبوعية، في ظل حالة عدم اليقين بشأن التوترات السياسية ومسار أسعار النفط، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، مدفوعة جزئياً بتوقعات التضخم على المدى القريب.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي متراجعاً على مستوى أسبوعي بنسبة1%، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الأسبوع بنسبة 0.6%، وسجّل ناسداك المركب تراجعاً أسبوعياً بنحو 0.9%.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط ملحوظة خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع، في حين أظهرت بعض القطاعات الدفاعية أداءً أكثر استقراراً، مع توجُّه المستثمرين نحو الأصول الأقل مخاطرة.

وفي أوروبا، تحركت الأسهم في نطاقات ضيقة مع ميل طفيف للتراجع، في ظل استمرار القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأغلق مؤشر يورو ستوكس 600 على تراجع أسبوعي بنحو 0.5%، في ظل أداء ضعيف في قطاعات التعدين والصناعة.

وتراجع مؤشر داكس الألماني على أساس أسبوعي بنسبة 0.6%، وسجْل فوتسي 100 البريطاني هبوطاً أسبوعياً قدره 0.4%، وسط ترقّب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة وتوجهات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

كما تأثرت الأسواق الآسيوية أيضاً بحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على توقعات النمو.

وأغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني متراجعاً بنحو 1.16%، في حين انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنحو 1%.