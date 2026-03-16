الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
اقتصاد

محمد كركوتي يكتب: اقتصاد الإمارات.. قوة وثبات

16 مارس 2026 04:40

الأداء الاقتصادي والتنموي في الإمارات، يمضي بقوة وثبات في كل الظروف، ولا سيما الطارئة منها. هذه المتانة تعكس حقيقة، أن الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة، تحقق قفزات نوعية، حتى أنها تجاوزت في بعض القطاعات المسافات الزمنية المحددة مسبقاً لها. ويظهر ذلك بوضوح خارجياً، من خلال التصنيف الائتماني الراسخ للبلاد، الذي تم تثبيته أخيراً، برغم مفرزات المواجهة الراهنة في المنطقة، التي تترك آثاراً خطيرة في الواقع على الساحة العالمية ككل، بل وتُنذر بما هو أخطر في حال طال أمد الاضطرابات وروابطها المباشرة والمتشعبة. مكانة الإمارات الائتمانية (مرة أخرى في كل الظروف) بيّنت نتيجة سلسلة من المكاسب، ناجمة بدورها عن نجاعة السياسات التي تضعها القيادة، وتقوم بتوجيهها، بما يكفل الاستدامة المطلوبة لأي حراك اقتصادي تنموي محلي.
المبادرات المتجددة، لا تتوقف على الساحة المحلية، في إطار ضمان التنمية المستدامة في كل الأزمنة. وهي مصاحبة بالطبع للمبادرات المستمرة على الساحة الخارجية، وفي نطاق العلاقات الدولية عالية الجودة. البرامج متعددة من أهم علاماتها أنها تُحاكي المستقبل، وهذا ما تتطلبه أي استراتيجية في طريقها للوصول إلى أهدافها النهائية. هذه البرامج والمبادرات، تساهم في سياق طرحها وتنفيذها ضمن مسار يعزّز القيم الأساسية والاقتصادية للهوية الوطنية الإماراتية. ويبدو هذا واضحاً من خلال دعم «صندوق الوطن» للمبادرات المتصلة مباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. فالمشاركة المجتمعية في هذه التنمية بين «شباب الوطن»، ليست إلا دعامة أخرى للنمو، في كل الحالات، المستقرة منها، والمضطربة بفعل المؤثّرات الخارجية.
ليس أفضل في كل المراحل، من وجود تلك الجبهة الداخلية الإماراتية، المعزّزة بهوية وطنية، ومسؤولية وإنتاجية، والمبنية على ولاء بلا حدود لقيادة تُوجِّه البوصلة في الاتجاه الضامن لمصلحة الوطن والمواطن والمقيم، وكل مَنْ يمر على هذه البلاد. قيادة وصفها معالي الشيخ نهيان بن مبارك، وزير التسامح والتعايش، ورئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بأنها «رشيدة رحيمة، قادرة على أن تجعل من المِحْنَة.. مِنْحَة». في الإمارات، «العلاج» لأي أزمة لا ينحصر فقط بما يجري على الأرض، بل بما يتصل بها في المستقبل، وبما يضمن بالطبع القضاء على أي رواسب سلبية، قد تنجم عنها.

أخبار ذات صلة
محمد كركوتي
كلام آخر
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©